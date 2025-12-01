Papa León XIV pide no discriminar a los migrantes durante visita al Líbano: "Que nunca se sientan rechazados"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su visita al Líbano, el Papa León XVI visitó el Santuario de Harissa este lunes 1 de diciembre y recordó las palabras del Papa Francisco en favor de los migrantes alrededor del mundo en la homilía del Día Mundial del Migrante y del Refugiado en 2019.

Invoca a no rechazar a los migrantes

En un discurso pronunciado en francés ante unas 3500 personas durante su encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales libaneses, Robert Prevost honró lo afirmado por su predecesor, señalando que el dolor de la guerra "nos concierne y nos interpela".

El Santo Pontífice hizo referencia la historia de "James y Lela" en medio de un estallido de guerra, cuando ambos son encerrados en casa por parte de el empleador de James y su esposa está embarazada. Pese a ello, logran escapar y, tras tres días de camino, llegan a la iglesia de Loren.

Papa León XVI se reúne con obispos y religiosos durante su visita al Líbano.

"Lo que han vivido nos obliga a comprometernos para que nadie tenga que huir de su país debido a conflictos absurdos y despiadados, y para que quien llama a la puerta de nuestras comunidades nunca se sienta rechazado", afirmó León XVI.

Como ejemplo, Su Santidad mencionó las dificultades de la comunidad libanesa víctima de los bombardeos del país vecino, Siria, en medio de la guerra civil.

"Allí, a pesar de la extrema necesidad y bajo la amenaza de los bombardeos, cristianos y musulmanes, libaneses y refugiados del otro lado de la frontera, conviven pacíficamente y se ayudan mutuamente", relató.

"Amar en medio del odio"

Durante su peregrinación, el Papa de nacionalidad estadounidense-peruana resaltó la importancia de sostener la labor educativa aun en medio del conflicto y pidió "mantener abierta la escuela" pese a "el estallido de violencia".

Según Prevost, en ese espacio no solo se protege la enseñanza, sino que también se aprende a "amar en medio del odio" y a "creer en un futuro diferente más allá de toda expectativa", incluso cuando la realidad parece desmentirlo.

"La Iglesia en Líbano siempre ha prestado mucha atención a la educación. Los animo a todos a continuar con esta loable labor, asistiendo sobre todo a quien pasa necesidad y a quien carece de medios, a quienes se encuentran en situaciones extremas, con decisiones guiadas por la caridad más generosa, para que la formación de la mente vaya siempre unida a la educación del corazón", agregó.

En el segundo día de su peregrinación al Líbano, el Papa León XVI afirmó que el dolor de los migrantes "nos concierne y nos interpela" a todos.