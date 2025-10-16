Ministro de Salud informa que aún hay dos heridos de gravedad internados

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, informó que aún tienen a dos heridos gravedad durante las manifestaciones, internados en el Hospital Arzobispo Loayza.

Pacientes intervenidos quirúrgicamente

Según detalló el titular del Minsa, uno de los heridos es un joven de 26 años identificado como Christian, quien ya fue sometido a una operación debido a una herida en el abdomen.

"Ya fue operado anoche por un traumatismo abdominal, una herida en abdomen, en la pared abdominal, no ha comprometido un órgano noble. Está recuperándose, está completamente fuera de peligro", aseguró.

Además, confirmó la atención a Luis Reyes, paciente que sufrió un golpe contundente en la cabeza, en la zona parietal derecha, lo que le ocasionó una hemorragia y fractura craneal.

"Se encuentra en estos momentos en sala de operaciones y nuestro compromiso es hacer todo lo humanamente posible para que pueda salir exitosamente de esta cirugía y brindarle toda la atención que se necesita y, vuelvo a repetir, financiado completamente por el Seguro Integral de Salud", informó.

31 heridos atendidos

Quiroz Avilés detalló que la mayoría de los 31 pacientes fueron dados de alta, pues sufrieron heridas contusas por golpes leves. En ese sentido, envió un mensaje a las familias de los heridos asegurando que brindarán el mejor servicio.

"Nosotros estamos atendiéndolos, que no se preocupen por la atención que requieran ni por el financiamiento de su atención y que con toda la calidad de atención y con el respeto que merece la dignidad de una persona, es la forma como estamos atendiendo a los pacientes", manifestó.

A la ciudadanía aseguró que el gobierno de transición busca la paz y tiene la intensión de conducir un proceso en las mejores condiciones posibles en favor del mejor desarrollo del país con las mejores acciones.

Cabe señalar que, el director general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, Carlos León, informó que en cuanto al ciudadanos fallecido en las manifestaciones, se conoce que llegó al Hospital Arzobispo Loayza sin signos vitales. En consecuencia, las investigaciones de las causas quedan en manos del Ministerio Público.

"De la información que tenemos como intervención que se hizo en el hospital, eso compete indudablemente a la Fiscalía que lo confirme, pero de la información médica, si confirmamos que el paciente llegó fallecido. Ya compete al Ministerio Público dar la precisión sobre el motivo del fallecimiento de acuerdo a la necropsia que se realice", explicó.

En ese sentido, brindó detalles de la situación de dos ciudadanos heridos, quienes han sido sometidos a operaciones para tratar sus lesiones de gravedad en el Arzobispo Loayza.