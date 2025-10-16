Gustavo Petro lamenta fallecimiento de Eduardo Ruiz en la marcha nacional: "Espero que Perú busque su diálogo social y político"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ambiente político y social sigue bastante agitado en el Perú luego de la gran marcha nacional realizada la noche de este miércoles 15 de octubre la cual dejó un triste saldo de un manifestante fallecido. Además de ello, varios manifestantes y policías resultaron heridos producto de los enfrentamientos ocurridos en diversos puntos del centro histórico de Lima.

Gustavo Petro lamenta fallecimiento de manifestante en Lima

Como era de esperarse, este hecho no fue pasado por alto por las principales autoridades peruanas y en el exterior. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para lamentar la muerte de este cantante urbano de solo 32 años y que deja en la orfandad a un hijo.

El mandatario colombiano, muy activo en su cuenta de 'X', aseguró estar bastante preocupado por los recientes sucesos ocurridos en Perú desde la vacancia a Dina Boluarte y la posterior designación de José Jerí como presidente de la República.

Además, el presidente de Colombia se volvió a referir a la situación legal de Pedro Castillo indicando que sigue preso en el Penal de Barbadillo de manera injusta. Por último, pidió que las autoridades puedan llegar a un acuerdo para lograr la ansiada estabilidad.

"Debo expresar mi preocupación por los sucesos de Perú. Han asesinado un joven artista en las manifestaciones de la ciudadanía. Sigue preso un presidente electo popularmente y sin condena: Pedro Castillo lo cual es una flagrante violación de la convención americana de los derechos humanos. Espero que Perú busque su diálogo social y político en busca de legitimar sus instituciones públicas", indicó.

José Jerí lamenta fallecimiento de manifestante

Al igual que Gustavo Petro, José Jerí utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para dar a conocer su posición con la marcha nacional convocada para este 15 de octubre. Luego de supervisar personalmente la labor de la Policía Nacional en esta manifestación, el jefe de Estado lamentó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz.

El mandatario envió condolencias a los familiares cercanos de este joven cantante urbano y pidió que las indagaciones de rigor den a conocer al o los responsables del hecho.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", escribió.

