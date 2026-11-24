24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte oleaje provocó graves daños estructurales en el histórico muelle artesanal de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, debilitando aún más una infraestructura que ya permanecía cerrada al turismo desde 2023 por su deterioro previo.

El avance de las marejadas también impactó sobre la actividad local, afectando al menos a una decena de caballitos de totora y utensilios de pescadores artesanales, además de destruir un puesto de venta de picarones y papas rellenas y perjudicar negocios de artesanos y comerciantes.

Muelle y balneario seriamente afectados

La fuerza del mar también provocó el colapso de un poste de energía eléctrica e inundó tramos de la vía principal, lo que llevó a la Municipalidad Distrital de Huanchaco a ordenar el cierre de un carril de ingreso al balneario y a clausurar temporalmente vías principales ante el riesgo.

Mientras trabajadores y vecinos intentan rescatar mercadería y pertenencias o reforzar las partes traseras de sus locales, persiste la preocupación por bañistas que ingresan al mar sin intervención activa en la orilla pese a las advertencias vigentes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Los oleajes anómalos mantienen en riesgo al histórico muelle de Huanchaco, en Trujillo. Parte de su infraestructura presenta daños y podría colapsar si continúan las condiciones del mar.



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Otras zonas afectadas en Trujillo y extensión de oleajes hasta el domingo

La arremetida marítima también golpeó otros puntos del litoral de la provincia y la región, entre ellos las playas de Salaverry, Buenos Aires y Pimentel, así como 750 metros cuadrados de la pista en la plazuela Callao, en Pacasmayo, donde la municipalidad desplegó una motobomba para drenaje y limpieza.

Asimismo, se vieron afectados 15 metros de la vía Costanera entre Santiago de Cao y Huanchaco, con pase provisional limitado por la zona Bracamonte mientras la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones gestiona su recuperación, en un escenario que impacta a unos 40 pescadores artesanales en medio de la escasez de pesca vinculada al calentamiento del mar y al fenómeno El Niño.

Según precisó la Marina de Guerra en su actualización oceanográfica, el aviso especial sobre oleajes anómalos en todo el litoral costero, desde Tumbes hasta Tacna, se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con 96 puertos cerrados y variaciones de intensidad que irán de ligero a moderado en el norte y de ligero a fuerte en los litorales centro y sur según cada tramo y horario.

Los daños registrados en el muelle de Huanchaco, los comercios costeros y las vías de conexión en Trujillo y balnearios cercanos evidencian el impacto acumulado de las marejadas sobre zonas ya vulnerables. Con el aviso de la Marina vigente hasta el domingo 29 de noviembre, las autoridades locales y la población costera mantienen las restricciones y medidas preventivas ante la evolución del mar.