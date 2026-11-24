24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del fenómeno El Niño podría agravar la inseguridad alimentaria en el Perú y poner en riesgo el acceso a productos básicos. Se estima que al menos 9 millones de peruanos estarían en riesgo ante una posible escasez de alimentos.

Población estaría en riesgo ante posible escasez de alimentos por fenómeno El Niño

En diálogo con Exitosa, Jéssica Huamán, nutricionista y coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, advirtió que al menos 9 millones de peruanos podrían verse afectados por una reducción en la disponibilidad de alimentos, debido a los impactos que tendría este evento climático en la producción nacional.

Según estimaciones de Conveagro, el país podría enfrentar una disminución de hasta el 50 % en la disponibilidad de alimentos, situación que repercutiría directamente en las poblaciones más vulnerables y en su capacidad para acceder a una alimentación adecuada.

Entre los cultivos más afectados figuran: papa, arroz, maíz, menestras, cebolla, palta, fresa, mango, banano y olivo, con una reducción estimada promedio del 50% en la producción nacional de alimentos

Asimismo, recordó que actualmente el 30.5 % de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria, por lo que los efectos de El Niño podrían empeorar este escenario y elevar los niveles de vulnerabilidad.

¿Qué alimentos podrían escasear por el fenómeno El Niño?

También, explicó que la afectación no se limitaría a productos como el pollo o las vísceras, fuentes importantes de proteína para las familias, sino que también podría alcanzar a los alimentos hidrobiológicos, entre ellos el bonito y la pota, que suelen ser alternativas accesibles para los sectores de menores recursos.

La nutricionista alertó que una mayor dificultad para conseguir estos productos podría incrementar la inseguridad alimentaria moderada y grave. En este último escenario, las familias podrían verse obligadas a dejar de comer durante uno o más días debido a la falta de recursos o alimentos disponibles.

Incremento de precios afecta a ollas comunes

Incluso, expresó su preocupación por el aumento de precios que ya se percibe en los mercados. Como ejemplo, mencionó que la papa habría registrado un incremento del 50 %, situación que impacta directamente en la economía de los hogares.

Además, describió las dificultades que enfrentan las ollas comunes para continuar brindando alimentación a sus beneficiarios. Explicó que una organización que anteriormente compraba dos pollos para preparar comida para 50 personas ahora solo puede adquirir dos pechugas, debido al encarecimiento de los productos y la especulación.

Finalmente, la especialista advirtió que esta situación podría agravarse con el fenómeno El Niño, comprometiendo la nutrición de al menos 9 millones de peruanos que estarían en riesgo ante posible escasez de alimentos.