24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que participarán en la Segunda Elección Regional 2026 podrán acudir a votar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a perder vigencia.

Así lo autorizó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante una disposición excepcional que busca garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio el próximo domingo 6 de diciembre.

Reniec permitirá sufragar con DNI vencido

La medida fue oficializada a través de la Resolución Jefatural N.° D 000078-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 20 de noviembre en el Diario oficial El Peruano. La autorización comprende los DNI convencionales de color azul y los electrónicos, independientemente de su versión, siempre que se encuentren caducos o próximos a vencer.

Asimismo, la disposición incluye a los ciudadanos que todavía cuentan con el DNI amarillo, pese a que ya cumplieron los 18 años. Esta situación puede presentarse entre los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad después del cierre del padrón electoral utilizado para la primera elección regional, realizada el 4 de octubre.

¿Hasta cuándo se podrá usar el DNI vencido?

Reniec precisó que esta autorización tiene un alcance exclusivamente electoral y no significa que los documentos hayan recuperado su vigencia para otros procedimientos. En ese sentido, los ciudadanos podrán presentar sus identificaciones vencidas únicamente durante la jornada de la Segunda Elección Regional 2026, programada para el domingo 6 de diciembre.

Esto quiere decir que la disposición no permite utilizar el DNI caducado para realizar trámites bancarios, administrativos u otras gestiones que exijan contar con un documento vigente.

Otro aspecto importante es que el DNI Digital no será aceptado para sufragar en esta jornada. Por ello, los electores deberán acudir a sus respectivos locales de votación llevando obligatoriamente una identificación física, incluso si corresponde a una versión anterior o tiene la fecha de vencimiento superada.

¿En qué regiones se realizará la segunda vuelta regional?

La jornada electoral se desarrollará en 15 jurisdicciones del país, donde los ciudadanos deberán elegir a sus próximas autoridades regionales. Los departamentos comprendidos son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Según las cifras consignadas en la información electoral, Piura registra la mayor cantidad de documentos vencidos, con 123.147. Le siguen La Libertad, con 118.649, y Cajamarca, con 91.076. También destacan Lambayeque, con 81.028; Arequipa, con 79.562; y Loreto, con 77.729.

La autorización excepcional de Reniec busca evitar que los ciudadanos pierdan la oportunidad de participar en la segunda vuelta regional por no haber renovado sus documentos. Sin embargo, deberán recordar que el beneficio solamente estará vigente para votar el 6 de diciembre y que será indispensable presentar el DNI en formato físico.