24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un eventual movimiento sísmico de gran magnitud podría provocar derrumbes, caída de rocas y flujos de detritos en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao.

Frente a este escenario, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 69 zonas críticas distribuidas en 18 distritos que presentan condiciones geológicas y geomorfológicas que podrían favorecer estos peligros. San Juan de Lurigancho encabeza la lista con 20 zonas críticas identificadas . Le siguen Lurigancho (Chosica), con 10; y Carabayllo, con siete. También destacan Villa María del Triunfo y Comas, con cinco sectores cada uno, mientras que Santiago de Surco registra tres.

¿Qué distritos de Lima concentran más zonas críticas?

La información forma parte del documento denominado "Zonas críticas de laderas expuestas a sismo M6.7 - Junín", elaborado el 20 de noviembre de 2026. El estudio analiza los posibles efectos de un escenario sísmico de magnitud 6.7 y advierte sobre la exposición de viviendas, vías de comunicación y otras infraestructuras ubicadas cerca de laderas y quebradas.

Además de los distritos con mayor cantidad de sectores vulnerables, el Ingemmet identificó dos zonas críticas en Ate, El Agustino, Independencia, Cieneguilla, San Juan de Miraflores, Santa Anita y Ventanilla, en el Callao. Por otro lado, Chorrillos, Lurín, Magdalena del Mar, Rímac y San Martín de Porres registran una zona crítica cada uno.

En San Juan de Lurigancho figuran sectores como: Caja de Agua, Campoy III Etapa, San Hilarión, Canto Chico, Juan Pablo II, Nuevo Amanecer, Ampliación San Fernando y la quebrada Santa María. En Lurigancho (Chosica), los puntos identificados comprenden: Santa María, Santa Isabel, Santa Cruz de Huachipa, Alto Perú, Jicamarca y Huampani Alto.

En Carabayllo destacan los asentamientos humanos: Los Ángeles de Carabayllo, Nueva Unión y Torre Blanca-Punchauca, además de la quebrada Progreso y el cerro Amauta.

Los peligros no se limitan a estos distritos. En Villa María del Triunfo y Comas también se advierte sobre desprendimientos de rocas y derrumbes que podrían comprometer viviendas y asentamientos humanos.

¿Qué peligros podrían provocar los sismos y cómo prevenirlos?

El informe advierte que las características del terreno podrían favorecer la caída de bloques rocosos, derrumbes, deslizamientos y flujos de detritos. Estos últimos pueden transportar lodo, piedras y otros materiales por las quebradas, afectando las zonas habitadas.

Entre los elementos expuestos se encuentran viviendas construidas al pie de laderas, muros y pircas precarias, carreteras, caminos vecinales, colegios, postes eléctricos y áreas de cultivo.

Ante estos riesgos, el Ingemmet recomienda evitar nuevas construcciones en pendientes pronunciadas y cauces de quebradas, reforzar taludes y pircas mediante estructuras de contención, retirar bloques inestables e instalar mallas y barreras dinámicas.

También plantea realizar estudios técnicos de suelos, señalizar rutas de evacuación, elaborar planes de contingencia y reubicar viviendas ubicadas en sectores de mayor exposición.

En conclusión, el estudio del Ingemmet advierte que un sismo podría desencadenar peligros geológicos en diferentes zonas de Lima y el Callao. Por ello, identificar los sectores vulnerables y ejecutar medidas preventivas resulta fundamental para reducir los daños y proteger a la población.