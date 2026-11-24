24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Defensa designó a José Daniel Williams Zapata como director del Centro de Altos Estudios Nacionales-Escuela de Posgrado (CAEN). La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 01593-2026-DE, fechada el 23 de noviembre y publicada este martes en el diario El Peruano.

La norma lleva la firma del ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa, y señala que la plaza se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a una persona para asumirla. El artículo único dispone la designación de Williams en el cargo, correspondiente a director de Programa Sectorial II.

De la presidencia del Congreso a la dirección del CAEN

Williams es general del Ejército en situación de retiro y fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006. En abril de 1997 lideró la operación Chavín de Huántar, que permitió rescatar a 72 rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima.

En su trayectoria política, fue elegido congresista por Avanza País para el periodo 2021-2026. Asumió la presidencia del Parlamento el 12 de septiembre de 2022, en reemplazo de Lady Camones, y permaneció en esa función hasta el 26 de julio de 2023. Posteriormente, encabezó la fórmula presidencial de esa agrupación en las elecciones generales de 2026.

El nuevo director cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el propio CAEN. Además, conoce la institución desde su gestión como director académico, responsabilidad que desempeñó entre 2009 y 2011.

¿Qué funciones cumple el CAEN?

El Centro de Altos Estudios Nacionales es una institución de educación superior de posgrado que depende del Ministerio de Defensa. Su especialidad es la formación en seguridad, defensa y desarrollo nacional, con programas dirigidos a profesionales civiles, integrantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional.

Su oferta académica comprende maestrías, doctorados y diplomados, además de actividades de investigación y capacitación vinculadas con la gestión estratégica del Estado. Con esta designación, Williams asumirá la conducción de una entidad en la que anteriormente estudió y ejerció responsabilidades académicas.