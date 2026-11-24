24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en el hospital de Barranca, donde una bebé nació en los pasillos del establecimiento. El hecho generó indignación y cuestionamientos por la presunta falta de obstetras para atender a la madre.

El parto en el pasillo y la denuncia por presunta negligencia

De acuerdo con el testimonio brindado por el padre de la menor, al acudir con su esposa en labor de parto y solicitar ayuda al personal del establecimiento, le indicaron que la profesional encargada de obstetricia había salido a almorzar. Según su versión, tampoco se le asignó a otro especialista que pudiera atender la emergencia de manera inmediata.

El incidente quedó registrado en un material audiovisual difundido posteriormente, en el cual se observa al progenitor patear un biombo dentro del área hospitalaria mientras exigía la presencia del personal sanitario. Durante sus reclamos, el hombre manifestó su preocupación ante el riesgo que corría la vida de su hija recién nacida por la falta de asistencia especializada.

Recién después de producirse el nacimiento en el pasillo, trabajadores del hospital acudieron al lugar para brindar auxilio a la madre. En ese momento, una enfermera procedió a recoger a la bebé del suelo para trasladarla y brindarle las primeras atenciones correspondientes.

Frente a lo sucedido, el padre anunció que evalúa interponer una denuncia formal por presunta negligencia médica contra el Hospital de Apoyo de Barranca. Hasta el cierre de este reporte, no se ha confirmado de manera oficial el estado de salud actual de la madre ni de la recién nacida, ni se ha difundido un pronunciamiento institucional del nosocomio sobre las circunstancias del caso.

Antecedentes de observaciones y marco legal de atención

El hecho ocurre en un establecimiento de salud que ya contaba con antecedentes de fiscalización por parte de los órganos de control del Estado. En el año 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que advirtió diversas deficiencias operativas en el Hospital de Apoyo de Barranca, incluyendo problemas de infraestructura y equipos médicos inoperativos.

Dentro de aquel reporte de control, el organismo fiscalizador también alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos esenciales para la atención hospitalaria. Entre los fármacos faltantes figuraba específicamente la ergometrina, insumo utilizado en la práctica médica para prevenir y controlar hemorragias posteriores al parto.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) establece dentro de sus lineamientos que todo trabajo de parto constituye una situación de emergencia médica. En consecuencia, los establecimientos están obligados a garantizar atención prioritaria debido a los riesgos clínicos que implica el proceso tanto para la gestante como para el neonato.

Dicha disposición se encuentra respaldada por la Ley N.º 27604, normativa vigente que obliga a todos los centros de salud del país, tanto públicos como privados, a brindar atención médica inmediata en casos de emergencia y parto, sin condicionamientos administrativos ni demoras en la asistencia.

En ese sentido, el hospital queda sujeto a las investigaciones administrativas y legales correspondientes tras un alumbramiento ocurrido sin asistencia obstétrica inicial, en un contexto marcado por previas advertencias de control y por la obligación legal de atención prioritaria en emergencias maternas.