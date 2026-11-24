24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que busca permitir el ingreso de agua para consumo personal a todos los conciertos y espectáculos públicos del país. Además, la iniciativa establece que los eventos con un aforo superior a los 3 mil asistentes deberán garantizar puntos de hidratación.

Congreso aprueba dictamen que permitirá ingresar agua a conciertos

Dicha medida fue aprobada durante una sesión realizada el pasado 23 de noviembre y tiene como finalidad proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar sus derechos como consumidores, especialmente durante eventos masivos en los que las altas temperaturas y la aglomeración de personas pueden incrementar el riesgo de deshidratación.

"Establecer el libre ingreso de agua para consumo personal y su disponibilidad gratuita para los asistentes en espectáculos públicos con la finalidad de proteger la salud y salvaguardar los derechos de los consumidores, se aplica a toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que actúe como organizador de un espectáculo", se menciona en la Ley.

Como parte de la medida, los asistentes podrán llevar agua para su consumo durante conciertos y otros eventos públicos, sin que las empresas organizadoras puedan restringir este derecho, de acuerdo con los alcances de la iniciativa legislativa.

¿Qué obligaciones tendrán las productoras de conciertos?

Por otro lado, el dictamen contempla obligaciones adicionales para los espectáculos cuyo aforo autorizado supere las 3 mil personas. En estos casos, las productoras deberán garantizar el abastecimiento gratuito de agua potable para los asistentes.

Para cumplir con esta disposición, tendrán que instalar puntos de hidratación dentro de los recintos, los cuales deberán encontrarse correctamente señalizados y ubicados en espacios accesibles para el público.

Con ello, se busca que las personas puedan hidratarse durante el desarrollo de los espectáculos sin necesidad de realizar compras adicionales dentro de los establecimientos.

Posible aplicación de la ley

Aunque el dictamen ya recibió la aprobación de la Comisión de Defensa del Consumidor, todavía deberá continuar su trámite parlamentario y pasar por la Cámara de Senadores para su evaluación correspondiente.

En caso de obtener la aprobación del Senado y ser promulgada por el Poder Ejecutivo, la normativa establece que su reglamento deberá publicarse en un plazo máximo de 60 días calendario.

Finalmente, una vez difundida la normativa en el diario oficial El Peruano, la ley que podria permitir ingresar agua a conciertos y espectáculos públicos entraría en vigencia tras cumplirse otros 90 días adicionales. Por el momento, la iniciativa todavía debe superar las siguientes etapas legislativas para convertirse en una disposición de cumplimiento obligatorio.