Papa León XIV en Perú: más de 400 fieles recibieron atención médica durante la misa en las Pampas de Pimentel

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La emoción por ver al papa León XIV de cerca reunió a miles de personas en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, durante la multitudinaria celebración religiosa del viernes 13 de noviembre.

Sin embargo, la concentración también representó un desafío para los servicios de salud, debido a las condiciones climáticas y las largas horas de espera que afrontaron los asistentes. Durante la jornada, más de 400 fieles necesitaron atención médica por diferentes malestares , según informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Los especialistas del Hospital Perú fueron desplegados estratégicamente en el recinto para responder a las emergencias y atender a quienes presentaron descompensaciones, agotamiento físico y cuadros de deshidratación.

Desde las primeras horas del día, médicos, enfermeros y personal asistencial permanecieron en alerta para brindar asistencia inmediata a los miles de ciudadanos que llegaron para participar en la misa.

Entre los problemas de salud más frecuentes se identificaron dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, hipertensión arterial y fatiga , además de complicaciones relacionadas con la exposición prolongada al sol.

Deshidratación y agotamiento: los principales problemas durante la jornada

Las largas horas de permanencia en las Pampas de Pimentel, sumadas a la exposición al calor, hicieron necesario reforzar la atención sanitaria en diferentes sectores del recinto.

Muchos asistentes llegaron desde temprano para conseguir un lugar desde donde pudieran observar al pontífice, por lo que el cansancio y la falta de hidratación se convirtieron en factores de riesgo.

Para atender esta demanda, Hospital Perú organizó cuatro equipos médicos distribuidos en dos puestos de atención de avanzada y dos módulos satelitales. Estos espacios fueron ubicados estratégicamente para facilitar el desplazamiento de los asistentes que requerían ayuda.

Además, se habilitaron áreas de observación y una farmacia abastecida con medicamentos para responder a las necesidades identificadas durante el evento.

¿Qué hizo EsSalud para atender a los fieles?

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, estuvo presente en las Pampas de Pimentel para acompañar al personal sanitario y supervisar el despliegue asistencial.

La funcionaria destacó que la prioridad fue acercar los servicios médicos a la población durante una celebración de gran concurrencia. La estrategia permitió que los asistentes recibieran atención sin necesidad de abandonar el recinto. En aquellos casos que requerían procedimientos de mayor complejidad, se contempló su traslado a los establecimientos de salud correspondientes.

Hospital Perú brinda servicios médicos extrahospitalarios en distintas regiones y atiende tanto a asegurados como a personas que no cuentan con cobertura del Seguro Social.

La visita del papa León XIV dejó una jornada de intensa actividad religiosa en Chiclayo, pero también evidenció la importancia de contar con servicios médicos preparados para atender concentraciones multitudinarias.

Las más de 400 atenciones registradas en Pimentel muestran que la prevención, la hidratación y la asistencia oportuna son fundamentales en este tipo de acontecimientos. Mientras los fieles llegaron con la ilusión de ver al pontífice, los equipos de salud trabajaron para garantizar que la celebración transcurriera con atención y protección para los asistentes.