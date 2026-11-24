24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El miércoles 25 de noviembre habrá un nuevo corte temporal del servicio de luz. Conoce qué distritos y zonas se verán afectadas por la interrupción programada, según los últimos reportes de las empresas Hidrandina y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL).

¿Por qué habrá corte de luz e 25 de noviembre?

Empresas distribuidoras de energía eléctrica como Hidrandina y Seal, revelaron que tienen cortes de luz programados para este miércoles en algunas zonas de su jurisdicción. ¿El motivo? Pues bien, según dieron a conocer en sus respectivos portales oficiales, la suspensión será por los trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán ese día.

Asimismo, se precisó que esas acciones en las redes eléctricas son para evitar fallas imprevistas. De acuerdo a lo anunciado, el corte de luz se dará en regiones como Arequipa, La Libertad y Áncash.

En ese sentido, exhortan a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas en sus hogares.

Distritos afectados por el corte de luz en Arequipa

Si bien la lista puede variar según la actualización de las cuadrillas técnicas, los distritos que se verán afectados por el corte de luz programado por Seal en Arequipa este miércoles 25 de noviembre, debido a la instalación de nuevo equipo de protección, son los que se muestran en la siguiente imagen:

Corte de luz en zonas de Arequipa.

Hidrandina: zonas afectadas y horarios del corte de luz

Por su parte, la empresa Hidrandina revela, a través de su página web que puedes acceder a través de este ENLACE, que la interrupción temporal del servicio eléctrico este miércoles, afectará las siguientes zonas de La Libertad y Áncash.

La programación del corte de luz para la Libertad, permanece, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, de la siguiente manera:

En Huanchaco

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. en A. H. Cerrito La Virgen : mz A, C, D, E, G, H, I, F3, K.

hasta las 10:30 a. m. : mz A, C, D, E, G, H, I, F3, K. Desde las 11:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. en Cm. Carrozable, Sector Valdivia Baja , Valdivia Baja S/N. N° 334, 10243.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 3:30 p. m. en urb. Sol de Chan Chan : mz. A, B, C, D, G, H, I, D.

: mz. A, B, C, D, G, H, I, D. Desde las 4:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. en sector Vila El Progreso: mz. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, M-5, N3, P2, M4.

Por otro lado, el cronograma para la región Áncash, queda de la siguiente forma, por lo que se aconseja tomar medidas preventivas:

En Shupluy, Cascapara-Mancos/Yungay

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. en Tishtec, Tingua, Mita, Shupluy, Cascapara y anexos.

De esa forma, Seal e Hidrandina dieron a conocer qué distritos y zonas se verán afectadas en Arequipa, La Libertad y Áncash este miércoles 25 de noviembre por el corte de luz programado.