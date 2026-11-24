24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/11/2026
La implementación del Documento Nacional de Identidad (DNI) Digital ha generado dudas entre los ciudadanos sobre su uso y la validez de las versiones físicas. Frente a ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que esta nueva modalidad no reemplaza al DNI azul, amarillo ni al electrónico, sino que constituye una alternativa complementaria para acreditar la identidad desde un teléfono inteligente.
¿El DNI Digital reemplaza al electrónico o azul?
La entidad precisó que la descarga del documento digital es completamente opcional. Por lo tanto, los ciudadanos pueden continuar utilizando sus documentos físicos sin necesidad de realizar ningún trámite adicional para acceder a esta nueva modalidad.
Asimismo, Reniec recordó que ninguna institución pública o privada puede obligar a una persona a utilizar exclusivamente el DNI Digital ni rechazar las versiones físicas. Todas las modalidades cuentan con el mismo valor legal y deben ser aceptadas como documentos válidos de identificación.
Esta disposición también contempla la identificación de menores de edad. De esta manera, los padres de familia pueden acreditar la identidad de sus hijos tanto en procedimientos presenciales como en entornos virtuales.
¿Quiénes pueden obtener el DNI Digital y qué requisitos necesitan?
De acuerdo con la información de Reniec, la descarga del documento está habilitada para ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con un DNI vigente.
Además, los interesados deben disponer de un teléfono inteligente compatible con los sistemas operativos Android 12 o versiones superiores, o iOS 16 en adelante. Otro requisito indispensable es tener acceso estable a internet para completar el procedimiento de validación y descarga.
Para obtener esta identificación también será necesario instalar dos aplicaciones: Perú Pass e ID Perú. La primera permite almacenar las credenciales digitales en el dispositivo móvil, mientras que la segunda se utiliza para validar la identidad del titular mediante un procedimiento de biometría facial.
¿Cómo descargar el DNI Digital paso a paso?
Los ciudadanos que cumplan con las condiciones establecidas pueden realizar el procedimiento desde su celular. Para ello, deben seguir estas indicaciones:
- Ingresar a Perú Pass: abrir la aplicación, crear un código de seguridad de seis dígitos, confirmarlo y seleccionar el símbolo '+'.
- Seleccionar el documento: elegir la opción 'Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Descargar credenciales de Reniec)' y posteriormente seleccionar 'DNId - Titular'.
- Validar la identidad: mostrar el código MRZ ubicado en la parte posterior del DNI físico para que sea escaneado.
- Completar la verificación: responder las preguntas de seguridad relacionadas con los datos personales y realizar la validación biométrica facial mediante ID Perú.
Una vez completados estos pasos, el DNI Digital se descargará de inmediato y quedará habilitado en el teléfono inteligente.
En conclusión, la nueva modalidad permite llevar una identificación en formato digital sin perder la validez del documento físico. Reniec recuerda que su obtención es voluntaria, por lo que los ciudadanos pueden elegir cualquiera de las versiones disponibles para acreditar su identidad.