24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Huancayo anunció los precios y el punto de venta de las entradas para enfrentar a Universitario de Deportes por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. El ganador de la serie avanzará a la final contra Alianza Lima.

El conjunto huancaíno estableció una tarifa única de S/150 para este compromiso. El monto es menor al cobrado en el reciente enfrentamiento entre ambos equipos por la fecha 17 del Torneo Clausura.

¿Dónde y desde cuándo se venderán las entradas?

Los boletos podrán adquirirse presencialmente desde el miércoles 25 de noviembre en Tiendas Manchete, ubicada en el jirón Loreto 839, en Huancayo. El horario de atención anunciado será de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

¡𝗘𝗟 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝗩𝗢𝗟𝗩𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔! 🏟️🔴 🎟️ 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍: S/ 150 🗓️ 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂: Desde mañana, miércoles 25 de noviembre. 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗘𝗡 𝗛𝗨𝗔𝗡𝗖𝗔𝗬𝗢 📍 📍 Tiendas Manchete - Jr. Loreto 839 ¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑹𝒐𝒋𝒐 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓! 🦁❤ https://t.co/2mwg71loce — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) November 24, 2026

La información publicada señala ese establecimiento como punto de venta y no menciona una plataforma de compra por internet. Asimismo, precisa que los menores de hasta cinco años tendrán acceso gratuito, siempre que acudan acompañados por sus padres o familiares.

Con esta convocatoria, Sport Huancayo busca una amplia presencia de aficionados locales en las tribunas, ante la expectativa de que seguidores de Universitario también viajen para acompañar a su equipo.

¿Cuándo se jugará la semifinal de vuelta?

La clasificación a la definición por el título nacional se resolverá en dos partidos, con el siguiente calendario:

Ida: domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo.

Vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental de Lima.

Universitario cerrará la eliminatoria en casa porque terminó mejor ubicado en la tabla acumulada. Los cremas ocuparon el segundo lugar, mientras que Sport Huancayo finalizó sexto y consiguió su clasificación a esta instancia tras conquistar el Torneo Clausura.

¿Por dónde ver los partidos?

Ambos encuentros serán transmitidos por L1 Max y también estarán disponibles mediante la aplicación Liga 1 Play. La serie definirá al rival de Alianza Lima en la disputa por el campeonato nacional.

Con los precios y el punto de venta ya anunciados, Sport Huancayo se prepara para recibir a Universitario este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. El duelo abrirá la serie de semifinales de la Liga 1 2026, cuyo ganador enfrentará a Alianza Lima por el título nacional.