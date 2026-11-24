24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra amplió hasta el domingo 29 de noviembre el aviso por oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano, desde Tumbes a Tacna. El fenómeno tendrá variaciones de intensidad por zonas y podría complicar las actividades portuarias, deportivas y recreativas en estos días.

¿Cómo se presentarán los oleajes en el litoral norte y centro?

Las áreas más expuestas serán las playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste. La Marina pidió a las autoridades y a la población costera adoptar medidas de seguridad y seguir las disposiciones de las Capitanías de Puerto, ante el comportamiento irregular del mar.

En la zona norte, comprendida entre Tumbes y Salaverry, se espera oleaje ligero del suroeste. Las condiciones aumentarán a moderadas desde la madrugada del jueves 26 y volverán a disminuir a ligeras durante la noche del mismo día, en distintos puntos de la costa.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, incluido Lima Metropolitana, el pronóstico contempla diferentes intensidades según el tramo. Entre Salaverry y Chancay habrá oleaje ligero, que subirá a moderado el sábado 28 y bajará nuevamente por la noche.

En el tramo entre Chancay y San Juan de Marcona, las olas se mantendrán moderadas del suroeste y se intensificarán a fuertes desde la tarde del viernes 27. Se espera que disminuyan a moderadas el sábado por la mañana y a ligeras el domingo 29.

¿Qué ocurrirá en el litoral sur y cuáles son las recomendaciones?

En el litoral sur, entre San Juan de Marcona y Tacna, continuará el oleaje moderado del suroeste. La intensidad aumentará a fuerte desde la tarde del viernes 27, bajará a moderada el sábado por la mañana y se reducirá a ligera el domingo 29.

El aviso marítimo también advierte que los oleajes pueden generar impactos en playas expuestas, por lo que las actividades que se desarrollan en el borde costero deberán ajustarse a las medidas de seguridad vigentes. La evolución del mar será distinta en cada sector del litoral.

Ante ello, se recomienda evitar ingresar al mar cuando exista oleaje intenso, mantenerse alejado de rompientes y respetar las restricciones dispuestas por las autoridades. Las medidas de prevención están dirigidas a reducir el riesgo de accidentes y daños tras el periodo de alerta marítima.

Este aviso se mantendrá hasta el próximo domingo 29 de noviembre, fecha en la que se prevé que el oleaje disminuya a ligero en varios sectores del litoral. La población deberá mantenerse atenta a las actualizaciones que de la Marina de Guerra sobre las condiciones del mar en cada zona.