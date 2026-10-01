Maranguita: adolescentes tejen muñecos del papa León XIV con algodón y uno al día por jornada

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en Maranguita elaboran a mano figuras de algodón inspiradas en el papa León XIV. Cada figura demanda cerca de un día de trabajo y forma parte de un taller impulsado por Pronacej, donde las participantes desarrollan habilidades mediante tejido artesanal.

Muñecos de algodón requieren una jornada completa

El trabajo se realiza en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Las adolescentes confeccionan las piezas mientras aprenden técnicas de tejido y participan en una actividad vinculada al emprendimiento. Cada muñeco representa al pontífice y es elaborado durante una jornada.

Según reportaje de TV Perú, los muñecos del papa León XIV son elaborados con 100 % algodón y pueden adquirirse por 42 soles. La confección manual es artesanal y exige atención en cada detalle. La propuesta surgió ante la visita del pontífice al Perú, prevista para noviembre.

Mary Tello, especialista del Pronacej, explicó que el taller fue creado para que las adolescentes puedan concentrarse en una actividad y reconocer sus capacidades. Señaló que el proceso permite identificar fortalezas relacionadas con el tejido y la elaboración manual.

"Ellas van descubriendo que tienen una fortaleza, que son capaces de poder elaborar algo. Nosotros empezamos este taller como una forma de que nuestras niñas pudieran dejar de pensar", declaró.

Las piezas se ofrecen al público por S/42 y, de acuerdo con la información difundida, pueden solicitarse mediante los números compartidos durante el reportaje. El pago se realiza por Yape. La comercialización permite mostrar el trabajo desarrollado por las adolescentes dentro del taller de tejido.

La elaboración de cada figura requiere tiempo y cuidado porque las participantes deben completar manualmente sus partes. El proceso permite que las adolescentes practiquen las técnicas aprendidas durante el taller y culminen un producto que posteriormente puede ser ofrecido al público mediante los canales informados.

Una actividad vinculada al emprendimiento

El taller busca que las participantes desarrollen habilidades que puedan utilizar posteriormente en actividades productivas. La elaboración de los muñecos permite practicar tejido, mantener la concentración y completar un producto terminado. Pronacej impulsa estas actividades dentro del proceso socioeducativo de las adolescentes de Maranguita actualmente.

Maranguita

La figura del papa León XIV fue incorporada al proyecto artesanal por su próxima visita al Perú. Las adolescentes elaboraron una representación del pontífice utilizando algodón y técnicas manuales. La pieza reúne el aprendizaje desarrollado en el taller con una temática sobre un acontecimiento próximo.

El proyecto contempla que las adolescentes puedan reconocer el valor de las capacidades adquiridas durante el proceso. Cada muñeco requiere tiempo, materiales y trabajo manual antes de quedar terminado. La venta de las piezas permite presentar al público el resultado de esa actividad en Maranguita.