Chorrillos: bus de la línea 160 se estrella contra local de autopartes y conductor resultó herido

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la línea 160 terminó empotrado contra un local de autopartes en Chorrillos, luego de perder el control durante la mañana de este jueves. El accidente ocurrió en la avenida San Juan La Libertad y dejó daños materiales, mientras el conductor resultó lesionado.

Bus perdió el control y cruzó hacia otro carril

Según ATV Mediodía, el accidente ocurrió aproximadamente a las 9:20 de la mañana. La unidad invadió la berma, destruyó un banner publicitario y luego cruzó hacia el carril contrario antes de impactar contra el establecimiento donde funcionaba la tienda de autopartes del distrito de Chorrillos.

El conductor del bus resultó lesionado y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención. No había personas dentro del local de autopartes cuando ocurrió el impacto, por lo que el reporte señala daños en la infraestructura y los elementos dentro del negocio.

Una vez producido el choque, el bus quedó empotrado contra el inmueble. Posteriormente, la unidad fue retirada del lugar y trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua, mientras se registraban las consecuencias ocasionadas por el impacto en la zona comercial ubicada en el distrito de Chorrillos.

Propietaria reportó daños en 6 vitrinas

El impacto afectó el portón, las rejas y seis vitrinas del establecimiento. Una trabajadora relató que encontró el vehículo contra la entrada del negocio. La afectación obligó a evaluar reparaciones para recuperar las condiciones que tenía anteriormente el local de repuestos ubicado en Chorrillos.

La propietaria señaló que un representante de la empresa de transporte había indicado inicialmente que asumiría los gastos y dejaría el establecimiento como estaba antes del accidente. Después, recibió una propuesta de pago por los elementos dañados durante el choque.

De acuerdo con la información publicada, la propietaria afirmó que el representante habría ofrecido S/80 por las seis vitrinas luego de conocer los presupuestos. También sostuvo que se planteó un pago de S/680 por las puertas y rejas, cifras que la trabajadora cuestionó.

Bus 160

El caso continuó registrado tras el traslado del vehículo a la comisaría. La información disponible recoge la versión de la propietaria sobre los montos ofrecidos para reparar los daños, sin incorporar otra declaración empresarial en el reporte consultado sobre este accidente ocurrido hoy.

El accidente del bus dejó al conductor lesionado y un local de autopartes con daños en su infraestructura. La información disponible atribuye a la propietaria las afirmaciones sobre los montos ofrecidos, mientras el caso quedó registrado tras el impacto.

El impacto contra el local de autopartes en Chorrillos ocurrió durante la mañana del 1 de octubre. Hasta el reporte consultado, no se informaron personas dentro del negocio afectadas por el choque, y los daños reportados corresponden al portón, rejas y vitrinas dañadas.