Fuertes lloviznas se registrarán nuevamente desde Lima a Tacna durante esta semana: esto dice el Senamhi

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre se registrarán nuevas lloviznas dispersas en la zona costera, más precisamente desde Lima hasta Tacna.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente mencionó que este impacto está asociado a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. Asimismo, prevé la presencia de niebla o neblina, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en sectores cercanos al litoral.

Detalles del evento climatológico

Desde el Senamhi indican que, para Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían principalmente en los distritos de la zona sur, con valores alrededor de 2,0 mm. Asimismo, en otros sectores de la capital, los registros alcanzarían entre 0,5 y 1 mm.

Del mismo, no se descartan intervalos de brillo solar durante las tardes en algunos sectores de la costa. De acuerdo con especialistas del Senamhi, estas condiciones están asociadas al incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa del 9 al 11 de septiembre.

💨📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 9 al 11 de setiembre, se incrementará la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.



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En ese sentido, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal y el incremento de la humedad y la cobertura nubosa.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de los 35 km/h en la costa centro, por encima de los 25 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 39 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.