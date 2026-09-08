Ministro César Astullido confirma la fecha en que Óscar Arriola pasará al retiro y Fredy López asumirá la Comandancia General

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior oficializó la fecha exacta para el relevo en la alta dirección de la Policía Nacional del Perú (PNP). El titular del sector, César Astudillo, confirmó que el actual comandante general, Óscar Arriola, permanecerá al frente de la institución hasta el martes 15 de septiembre, fecha en la que pasará oficialmente a la situación policial de retiro.

Cronograma de la sucesión y respaldo institucional

Astudillo precisó que la ceremonia formal de asunción de mando de Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General se llevará a cabo miércoles 16 de septiembre en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la PNP, ubicada en Puente Piedra.

El cronograma ratifica lo anunciado el domingo por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto al general Arriola y autoridades del sector remarcó que la designación de López Mendoza responde al estricto respeto de la línea de prelación dentro de la institución policial.

Al respecto, el propio Óscar Arriola confirmó su relevo expresando palabras de agradecimiento y asegurando "no arrepentirse de nada", resumen con el que defendió su gestión al frente de la comandancia general. Su salida del alto mando se produce en medio de severos cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias aplicadas para frenar el avance de la criminalidad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Ministro Astudillo se refirió a la renuncia de Óscar Arriola a la PNP y aseguró que aún está en funciones y que "el 16 es la ceremonia de pase al retiro".



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Control militar en penales bajo estado de emergencia

En la misma jornada, el ministro del Interior se refirió a la reciente declaratoria de estado de emergencia por 60 días en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. Astudillo aclaró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene de forma exclusiva el control, la administración y la custodia interna de la población carcelaria en dichos establecimientos.

Por su parte, el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encarga únicamente del resguardo en los accesos externos y del perímetro de intervención de 200 metros fijado alrededor de cada recinto penal. El ministro enfatizó que la fuerza policial solo intervendría en el interior de las instalaciones en casso de un motín de gran magnitud que supere la capacidad de respuesta del INPE.

La fijación de la fecha de relevo en la Comandancia General abre una nueva etapa en la Policía Nacional bajo el liderazgo de Fredy López Mendoza, quien asumirá el mando institucional en un contexto de alta exigencia ciudadana.

El mayor desafío del nuevo comando radicará en reestructurar las operaciones de inteligencia y mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia, con el objetivo de elevar la efectividad frente al crimen organizado y restituir la confianza en el orden interno.