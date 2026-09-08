¿Habrá FERIADOS en septiembre del 2026? Esto revela la normativa vigente en Perú

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudadanía mantiene una interrogante: ¿habrá feriados en septiembre del 2026? En ese marco, revelamos qué señala la normativa vigente en Perú para esclarecer las dudas de si hay o no días festivos y no laborables en este mes.

¿Existen feriados en el mes de septiembre? Esto señala el calendario

Más de una persona se mantiene a la expectativa sobre cuándo será el próximo día libre que les permita aprovechar en tomarse unas merecidas vacaciones para alejarse de la rutina laboral, ya sea a través de un viaje al interior del país o pasar más tiempo en familia en casa.

Es por ello, que varios han acudido al calendario oficial y revisado la normativa vigente en Perú para salir de dudas y saber si en este mes de septiembre existe o no feriados nacionales.

Pues bien, de acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que consolida la legislación sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, se deja en claro que en el mes de septiembre del presente año no se contempla feriados nacionales en el calendario peruano.

Sin embargo, al ingresar a la página del Gobierno (gob.pe), se puede observar que existen fechas de carácter regional que podrían establecer jornadas no laborables en determinadas jurisdicciones del país.

Días no laborables en septiembre: ¿en qué regiones de Perú?

Según el cronograma oficial, tres regiones tendrán días no laborables por diversas festividades locales: Apurímac, Junín y Tacna, que te precisamos a continuación con las fechas exactas para que tomes la medida que corresponda y sepas si te toca descansar:

8 de septiembre: día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas , en Apurímac. La medida responde a la resolución ejecutiva regional 701-2015-GR.APURIMAC/GR y beneficia a los trabajadores del sector público de esa región.

día no laborable por la festividad de , en Apurímac. La medida responde a la resolución ejecutiva regional y beneficia a los trabajadores del sector público de esa región. 13 de septiembre : feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín , según la Ordenanza Regional N° 303-GRJ/CR. Quienes se verán beneficiados serán los trabajadores del sector público y entidades comprendidas dentro del ámbito establecido por la normativa regional son quienes podrían acogerse a esta disposición.

: feriado no laborable por el del Departamento de , según la Ordenanza Regional N° 303-GRJ/CR. Quienes se verán beneficiados serán los trabajadores del sector público y entidades comprendidas dentro del ámbito establecido por la normativa regional son quienes podrían acogerse a esta disposición. 14 de septiembre: día no laborable por la festividad del Señor de Locumba, en Tacna, de acuerdo a la Ordenanza Regional N° 013-2015-CR/GOB.REG.TACNA, beneficiando a trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento. Por otro lado, respecto a los que laboran en el sector privado, la medida dispone que podrán aprovechar la fecha previo acuerdo con su empleador.

Feriados nacionales que restan este 2026

Finalmente, ten en cuenta que respecto a los feriados nacionales que restan para este 2026, son los que se detallan a continuación de acuerdo al calendario oficial en Perú:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así, de acuerdo a la normativa vigente en Perú, se confirma que durante septiembre de 2026 no habrá feriados nacionales. Los trabajadores deberán revisar, no obstante, si existe alguna disposición regional o sectorial que pueda aplicar específicamente a su localidad o régimen laboral.