Ministerio del Interior: César Astudillo adelanta reforma de la Policía Nacional y cambios de personal para diciembre

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno anunció que adelantará la reforma de la Policía Nacional y algunos cambios previstos para diciembre. El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la medida comenzará sin esperar la delegación de facultades, mientras se prepara una reorganización para ubicar al personal donde sea necesario.

Cambios en el personal policial

Astudillo explicó que el plan de cambios de personal será adelantado y que ya comenzaron las acciones para aplicarlo. La medida forma parte de una reforma inicial de la PNP, orientada a colocar a los agentes indicados en los lugares necesarios, de acuerdo a las necesidades identificadas por las autoridades.

"Hay cosas que vamos a cambiar, no vamos a esperar la delegación de facultades. Vamos a empezar ya mismo, ya hemos empezado y pronto, por ejemplo, vamos a adelantar el plan de cambios y a poner a la gente donde debe estar", declaró.

Este anuncio fue realizado mediante la presentación del ministro ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Allí, Astudillo anunció las acciones que impulsa el Mininter y explicó que los cambios de personal, que fueron previstos para diciembre, serán adelantados.

César Astudillo

Asimismo, señaló que se reunirá con el nuevo alto mando policial para abordar la descentralización de los presupuestos. La propuesta contempla que cada región policial se convierta en una unidad ejecutora, con responsabilidades presupuestales propias para atender sus necesidades operativas.

Reforma seguirá el plan Mariano Santos

Esta reforma policial mantendrá como referencia los lineamientos establecidos en el plan Mariano Santos. Según explicó Astudillo, el documento plantea un nuevo perfil para suboficiales y oficiales e incluye aspectos relacionados con la malla curricular, la formación humanística y el equipamiento policial requerido.

"El plan Mariano Santos es la reforma de la Policía Nacional, vamos a seguirlo con o sin presupuesto, con o sin facultades", indicó.

Además, también expuso los principales ejes de su gestión frente al crimen organizado y la seguridad ciudadana. La estrategia contempla anticipar delitos, recuperar el control territorial, quitar herramientas al crimen, controlar las fronteras y fortalecer la seguridad integral.

El ministro indicó que estas acciones buscan que todo el sistema funcione como un solo. La reforma de la PNP, el adelanto de cambios de personal, la descentralización presupuestal y el plan Mariano Santos forman parte de las medidas expuestas ante la Comisión de Defensa Nacional.

Este anuncio fue realizado el 8 de setiembre en la presentación del ministro ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. El Gobierno prevé adelantar los cambios policiales y continuar la reforma con independencia de las facultades legislativas.