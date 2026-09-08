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Canciller Carlos Espá sobre Perú en el Escudo de las Américas: "Vamos a poder luchar contra las organizaciones criminales"

Carlos Espá destacó que el Escudo de las Américas fortalecerá la lucha del Perú contra el lavado de activos y el crimen organizado, mediante una mayor cooperación con Estados Unidos.

Canciller Carlos Espá se refirió a la participación de Perú en el Escudo de las
Canciller Carlos Espá se refirió a la participación de Perú en el Escudo de las (Composición: Exitosa)

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/09/2026

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se pronunció sobre el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Al respecto, señaló que esta integración permitirá al país fortalecer la lucha contra el lavado de activos y las organizaciones criminales.

Trece países unen esfuerzos contra crimen

Carlos Espá señaló que varios países de Latinoamérica buscan unir esfuerzos para enfrentar conjuntamente la inseguridad ciudadana y el lavado de activos, iniciativa que será liderada por Estados Unidos.

"Trece países en el mes de marzo decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y contra lavado de activos con el liderazgo de Estados Unidos", indicó.

Estados Unidos fortalecerá capacidades de respuesta

Asimismo, señaló que Estados Unidos brindará cooperación en ciberseguridad, así como respaldo logístico y operativo, con el objetivo de contar con una respuesta más contundente frente a las problemáticas de la región.

"Estados Unidos colaborará con la información, en ciberseguridad, con el apoyo logístico y operativo que podrán ofercernos. Estamos seguros que vamos a tener un efecto mucho más importante", sostuvo.

 

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Estados Unidos incorporará al Perú al Escudo de las Américas

Estados Unidos expresó su expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

La estrategia contempla incorporar al Perú al Escudo de las Américas para fortalecer la coordinación frente a amenazas transnacionales y regionales, además de impulsar inversiones en sectores estratégicos como la minería.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS - La Abeja

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas permitirá reforzar la cooperación con Estados Unidos y fortalecer las acciones frente al lavado de activos y las organizaciones criminales.

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