Canciller Carlos Espá sobre Perú en el Escudo de las Américas: "Vamos a poder luchar contra las organizaciones criminales"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se pronunció sobre el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Al respecto, señaló que esta integración permitirá al país fortalecer la lucha contra el lavado de activos y las organizaciones criminales.

Trece países unen esfuerzos contra crimen

Carlos Espá señaló que varios países de Latinoamérica buscan unir esfuerzos para enfrentar conjuntamente la inseguridad ciudadana y el lavado de activos, iniciativa que será liderada por Estados Unidos.

"Trece países en el mes de marzo decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y contra lavado de activos con el liderazgo de Estados Unidos", indicó.

Estados Unidos fortalecerá capacidades de respuesta

Asimismo, señaló que Estados Unidos brindará cooperación en ciberseguridad, así como respaldo logístico y operativo, con el objetivo de contar con una respuesta más contundente frente a las problemáticas de la región.

"Estados Unidos colaborará con la información, en ciberseguridad, con el apoyo logístico y operativo que podrán ofercernos. Estamos seguros que vamos a tener un efecto mucho más importante", sostuvo.

Estados Unidos incorporará al Perú al Escudo de las Américas

Estados Unidos expresó su expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

La estrategia contempla incorporar al Perú al Escudo de las Américas para fortalecer la coordinación frente a amenazas transnacionales y regionales, además de impulsar inversiones en sectores estratégicos como la minería.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas permitirá reforzar la cooperación con Estados Unidos y fortalecer las acciones frente al lavado de activos y las organizaciones criminales.