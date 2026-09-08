Fiscal recibe amenaza de muerte en el Callao tras investigar a grupos criminales: "Sabemos todo de ti"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, integrante de la FECOR de Lima Noroeste, recibió una amenaza de muerte relacionada con las investigaciones que desarrolla contra organizaciones criminales en Ventanilla y el Callao. El mensaje también contiene referencias sobre sus movimientos personales y un familiar que reside en España.

Amenaza llegó después de audiencias judiciales

La amenaza se conoció mediante un audio dirigido directamente al fiscal, quien trabaja en investigaciones contra organizaciones criminales. En el mensaje, los autores aseguran conocer información sobre Guffanti y su entorno familiar, además de exigirle que deje de intervenir en determinadas investigaciones realizadas en Ventanilla.

"Sabemos todo de ti, tus movimientos [...] los de tu familiar que está en España. No eres intocable", amenazaron.

El caso se produjo después de varias audiencias judiciales en las que se obtuvo prisión preventiva para presuntos implicados en el robo de oro ocurrido en la Costa Verde. Un informe reservado señala que la comunicación habría sido realizada desde un número telefónico de Colombia y estaría dirigida a frenar investigaciones contra integrantes de Los Injertos del Callao-Ventanilla.

Guffanti forma parte de uno de los equipos especializados que investigan casos de criminalidad organizada en Lima y Callao. Entre las investigaciones en las que participó figuran procesos relacionados con Los Injertos del Cono Norte y personas identificadas con los alias de 'El Jorobado', 'El Monstruo' y 'Marín Morón', según la información difundida.

Otros fiscales también recibieron amenazas

La amenaza contra Guffanti ocurre después de otros casos registrados dentro del Ministerio Público. Entre octubre y diciembre del 2025 fueron amenazadas las fiscales Margarita Haro y Miriam Parra. En ambos casos, las intimidaciones estuvieron relacionadas con investigaciones y decisiones judiciales vinculadas con distintos casos.

La amenaza contra Guffanti sería el primer caso de esta naturaleza registrado directamente contra un integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. El reporte de Buenos Días, Perú también recoge información sobre fiscales antidrogas que fueron víctimas de amenazas durante el desarrollo de sus labores.

El coordinador nacional de la FECOR, Jorge Chávez Cotrina, señaló que durante 2025 alrededor de 25 fiscales fueron víctimas de amenazas o extorsiones. Los equipos especializados de la Fiscalía tienen presencia en distintas regiones del país y desarrollan investigaciones contra organizaciones dedicadas a actividades criminales.

La amenaza contra Leonardo Guffanti se relaciona con su trabajo fiscal en investigaciones contra Los Injertos del Callao-Ventanilla y otros grupos criminales. El caso permanece vinculado a la solicitud de medidas de protección para el fiscal, mientras el Ministerio Público enfrenta nuevos riesgos contra sus integrantes.