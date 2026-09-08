Fiebre por Street Fighter en Lima: cosplayers recrean icónicos combates a semanas del estreno en cines

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La fiebre por Street Fighter ya comenzó en Perú. A pocas semanas de su estreno en cines, programado para el jueves 15 de octubre, un grupo de apasionados fans y cosplayer rindieron homenaje a la legendaria saga llevando la acción fuera de las pantallas y transformando distintos rincones de Lima en auténticos escenarios de combate inspirados en el universo de la franquicia.

Homenaje urbano y recreación de combates en el Centro Histórico

La iniciativa de la comunidad local trasladó la estética del popular videojuego de pelas a las calles más transitadas de la capital peruana. Espacios emblemáticos como la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión se convirtieron en el marco ideal para simular los enfrentamientos entre los guerreros mundiales, captando la atención de transeúntes y aficionados de todas las edades.

Durante el rodaje audiovisual, los caracterizados recrearon los duelos más representativos de la saga, destacando los enfrentamientos entre Ryu y Ken, así como el choque entre Chun-Li y Cammy. Asimismo, figuras antagónicas como Guile y M. Bison formaron parte de la puesta en escena ejecutando movimientos característicos como el clásico Hadouken.

La caracterización detallada de cada participante reflejó la devoción por una franquicia que ha mantenido su vigencia en la cultura popular durante más de treinta años. La actividad permitió consolidar un registro en video que sintetiza el impacto del fenómeno gamer en los espacios públicos del centro limeño.

Organización comunitaria y expectativa por el estreno cinematográfico

La realización del homenaje destacó por haber sido impulsada de manera independiente por los propios seguidores del título de Capcom. Sin la intervención de llamadas oficiales ni productoras, los fans se autoconvocaron motivados por la reciente revelación del avance promocional de la nueva adaptación para la pantalla grande.

El proyecto colaborativo sirvió para plasmar el entusiasmo de los seguidores peruanos ante el retorno de la franquicia al cine. La comunidad aprovechó la coyuntura del lanzamiento del tráiler para revalorar la trayectoria de la marca y mostrar la creatividad del talento local en la confección de trajes e indumentaria temática.

La difusión de estas imágenes reafirma el arraigo de la cultura del cosplay en el país y el alcance intergeneracional de sus personajes. De esta forma, los aficionados aguardan la llegada de la fecha de estreno para presenciar el traslado de sus luchadores preferidos a las salas de exhibición.

En ese sentido, Street Fighter trasciende las plataformas de entretenimiento digital para consolidarse como un referente cultural capaz de movilizar a comunidades enteras en torno a su esperado salto a la pantalla grande.