Renzo Reggiardo sobre la renuncia de Óscar Arriola a la PNP: "No es la salida a la situación de inseguridad"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció este martes 8 de septiembre sobre la renuncia del Gral. Óscar Arriola Delgado a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que a diario atenta contra decenas de peruanos.

Como se recuerda, luego de presentar su dimisión el pasado domingo 6 de septiembre en Palacio de Gobierno, el primer ministro, Luis Galarreta, anunció que su sucesor será el Gral. Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor General de la PNP.

Renuncia no será un factor para reducir la delincuencia

En declaraciones a la prensa tras supervisar los avances del que será el nuevo puente Próceres, el burgomaestre capitalino defendió el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado por 120 días que presentó el Gobierno al Congreso de la República.

Con referente a la lucha contra la delincuencia, Reggiardo mencionó que la renuncia al cargo de Óscar Arriola no va solucionar la crisis que atraviesa el país, en especial Lima, y que su salida de la institución obedecería a un "tema político".

"Vuelvo a decirlo, no es la salida a la situación de inseguridad. Ese cambio poco va a cambiar, valga la redundancia, la situación en la que estamos, porque eso se tiene que asumir al más alto nivel. Han dado una serie de muestras las autoridades del Gobierno directamente en querer mejorar las cosas", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la renuncia de Óscar Arriola a la comandancia de la Policía. Desde su punto de vista señaló que "no es la salida a la inseguridad". De otro lado, defendió la... pic.twitter.com/phzicpKaSK — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Defiende creación de la Guardia Metropolitana

A pocos días de haber presentado oficialmente la implementación de la Guardia Metropolitana, Renzo Reggiardo salió en defensa del grupo de élite municipal que busca hacerle frente a la crisis delictiva, a través, por ejemplo, del monitoreo de los 44 kilómetros de vías metropolitanas.

Frente a la críticas recibidas por parte de especialistas y exministros del Interior, quienes incluso han considerado como "inconstitucional" su creación, la autoridad municipal fue clara en afirmar que su conformación ha sido en el marco de la ley.

"La Guardia Metropolitana es una fuerza de seguridad de EMAPE, que es uno de nuestros brazos ejecutores así como lo es INVERMET. Se planteó la posibilidad de inicialmente de modificar los estatutos de esta empresa que es una sociedad anónima, que pertenece a la MML, pero que como tal, se rige por la Ley General de Sociedades y en ese sentido, se modificó el estatuto, se llevó a los registros públicos y lo registros públicos aceptaron esa modificación estatutaria y jamás lo observó", puntualizó.

Finalmente, descartó que su plan implique dotar de armas a las municipalidades de la capital, versión que consideró como "falsa" por parte sus opositores al proyecto.