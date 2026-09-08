Cooperación regional: Perú reúne a autoridades migratorias para fortalecer la seguridad

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las autoridades migratorias de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador sostuvieron una reunión de trabajo de alto nivel para intercambiar experiencias y buenas prácticas destinadas a fortalecer la seguridad migratoria y la respuesta institucional frente a la migración irregular a la región.

Perú expone mecanismos migratorios

El encuentro internacional sirvió como plataforma para analizar los diversos esquemas normativos que aplican los Estados miembros en el tratamiento de la movilidad transfronteriza. Durante las jornadas operativas, los equipos técnicos evaluaron las medidas jurídicas orientadas a la expulsión de extranjeros en situación irregular, buscando homogeneizar los criterios de fiscalización y sanción en el bloque sudamericano.

En ese contexto, la delegación nacional expuso los avances normativos alcanzados en el territorio peruano para acelerar la salida del país de personas que infrinjan el ordenamiento legal. Las autoridades hicieron especial énfasis en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, mecanismo diseñado para optimizar las labores de retención y posterior expulsión de ciudadanos extranjeros sin estatus migratorio regular.

Asimismo, la mesa de trabajo revisó las distintas metodologías implementadas en las zonas de frontera por Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia para contrarrestar el ingreso no autorizado. Las delegaciones coincidieron en la urgencia de fortalecer los filtros de verificación de identidad e historial judicial en los puntos de control formal e informal a lo largo de las fronteras compartidas.

Intercambio de información andina y agenda regional de seguridad

La consolidación de un sistema de datos integrado se posicionó como una prioridad estratégica para contrarrestar las redes delictivas operantes en la región. Las autoridades migratorias evaluaron el alcance operativo del Banco Andino de Datos como la herramienta tecnológica clave que permitirá cruzar información en tiempo real sobre antecedentes penales, alertas de requisitoria y órdenes de salida obligatoria.

Por otro lado, la representación técnica del Perú planteó la necesidad de dar continuidad a estos mecanismos de concertación multilateral para evitar respuestas aisladas frente al crimen organizado transnacional. La propuesta busca articular a las instituciones migratorias con las fuerzas policiales para interceptar oportunamente a los integrantes de bandas delictivas que cruzan de un país a otro evadiendo la justicia.

Finalmente, la reunión concluyó con el compromiso de establecer una agenda de trabajo periódica que contemple capacitaciones conjuntas y la modernización de los sistemas de control biométrico. La Superintendencia Nacional de Migraciones ratificó que el trabajo interinstitucional con las naciones vecinas resulta indispensable para garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana dentro del marco legal vigente.

En ese sentido, el Perú reafirma su liderazgo en la integración fronteriza y promueve una estrategia hemisférica orientada a garantizar una movilidad humana segura, ordenada y con altos estándares de control geopolítico.