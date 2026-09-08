TikTok se renueva: ahora permitirá responder comentarios con voz, crear encuestas y subir más fotos

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

TikTok anunció nuevas funciones para su sección de comentarios que permitirán responder con mensajes de voz, crear encuestas, publicar hasta nueve fotografías juntas y compartir Live Photos. Las herramientas comenzaron a desplegarse globalmente, aunque algunas llegarán de forma progresiva durante el próximo mes en todo el mundo.

La actualización fue presentada el 3 de setiembre y amplía las opciones disponibles debajo de los videos. Según explica la plataforma, cada día se comparten más de 1.700 millones de comentarios, por lo que estas novedades incorporan formas de participación dentro de las publicaciones,

Mensajes de voz llegan a los comentarios

Con los comentarios de voz, los usuarios podrán grabar una respuesta directamente desde el espacio destinado a escribir. Para hacerlo, deberán tocar el ícono del micrófono y registrar un mensaje de hasta 60 segundos. La función tendrá un despliegue mundial progresivo durante el próximo mes.

Actualización

Los comentarios de voz estarán disponibles para cuentas de 18 años a más. Una vez publicado el audio, cualquier persona podrá tocarlo para escucharlo. La compañía también informó que esta herramienta estará sujeta a sus normas comunitarias, como ocurre con otros contenidos publicados.

Las encuestas en comentarios ya están disponibles globalmente. Los creadores pueden incorporarlas al comentar sus propios videos, elegir hasta cinco alternativas y definir cuánto tiempo permanecerán activas. Los resultados pueden consultarse directamente en la sección de comentarios mientras los usuarios participan mediante sus opciones de votación.

Encuesta

Fotos y nuevas formas de responder

Otra de las novedades anunciadas son los carruseles de fotos en comentarios, que permitirán añadir hasta nueve imágenes en una sola respuesta. La función amplía la posibilidad de compartir fotografías relacionadas con un video sin tener que publicar cada imagen por separado dentro de diferentes comentarios.

TikTok también habilitó globalmente los Live Photo Comments, que permiten subir fotografías con movimiento desde la galería. Estas imágenes muestran un breve movimiento antes de visualizar la fotografía completa. En cambio, los carruseles de hasta nueve fotos tendrán un despliegue progresivo durante el próximo mes.

Live Photos

Las nuevas herramientas amplían las opciones disponibles para interactuar con los videos sin abandonar la sección de comentarios. Con voz, encuestas, fotografías múltiples y Live Photos, TikTok incorpora nuevos formatos de respuesta dentro del mismo espacio destinado a comentar publicaciones y participar con otros usuarios.

Estas novedades se suman a herramientas que ya permitían publicar comentarios de texto, fotografías y stickers de video. La compañía indicó que los cambios buscan ampliar las posibilidades de expresión en comentarios, mientras las nuevas funciones se distribuyen globalmente según el calendario anunciado.