Lo preferidos de la familia: Más de la mitad de hogares en el Perú tiene al menos una mascota

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El amor y la empatía hacia los animales de compañía se han consolidado como un pilar fundamental en la estructura de las familias peruanas. Según los resultados del módulo "Crianza de mascotas en el hogar" de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 64,0% de los hogares del país cuenta con al menos una mascota.

La cifra refleja cómo el afecto por los animales trasciende zonas geográficas, registrando una mayor presencia en el área rural (72,7%) frente al ámbito urbano (61,8%), con departamentos como Apurímac (76,5%), Huancavelica (73,6%) y Junín (72,3%) a la cabeza en la tenencia de animales de compañía.

Perros y gatos: Los reyes del hogar

El perro se mantiene como el compañero por excelencia en el territorio nacional. El informe detallado por el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, señala que el 52,2% de las familias peruanas alberga al menos un can en su vivienda.

Al indagar sobre las razones de su crianza, el sentido humano prima sobre cualquier otro factor: el 63,1% de los hogares manifiesta tener un perro principalmente por compañía o afecto, cifra que alcanza un contundente 85,5% en Lima Metropolitana y el Callao. Por su parte, un 34,0% valora también la seguridad y protección que aportan al núcleo familiar.

Perros y gatos son los favoritos.

En cuanto a los felinos, uno de cada tres hogares peruanos (33,0%) convive con al menos un gato, siendo la búsqueda de cariño y compañía la motivación principal para el 53,3% de los dueños, seguida por el control natural de plagas (29,9%).

Asimismo, el estudio destaca la convivencia armónica entre especies, revelando que el 22,1% de los hogares peruanos comparte su vida diaria con perros y gatos de manera simultánea. En una escala menor, el 3,4% de las familias acoge a otros animales como aves (loros y canarios), conejos, peces, tortugas y hámsteres.

Un vínculo que transforma el concepto de hogar

La presencia de pequeños compañeros es especialmente significativa en aquellos hogares con menores de 18 años, donde alcanza un 68,5%, estimulando desde la infancia valores de responsabilidad, empatía y cuidado mutuo.

Asimismo, el número de animales refleja la apertura de las familias: el 40,5% de los hogares con mascotas posee una, el 25,5% tiene dos y un 34,0% alberga tres o más, registrando un promedio nacional de 2,5 mascotas por vivienda.

El estudio del INEI confirma una transformación sociocultural en el Perú: las mascotas han dejado de ser vistas como meros guardianes para ser reconocidas como verdaderos miembros de la familia que aportan bienestar emocional y alegría cotidiana.

Este panorama refuerza la importancia de seguir promoviendo la adopción responsable, la atención veterinaria accesible y políticas públicas de bienestar animal que aseguren una convivencia digna y respetuosa en todas las regiones del país.