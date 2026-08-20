Sismos en Ayacucho: Aprende a elaborar tu Combo de la Supervivencia ante la ocurrencia de nuevas emergencias

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en la región Ayacucho, registrado este jueves 20 de agosto, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población tener a la mano el Combo de la Supervivencia, haciendo énfasis en que nuestro es altamente sísmico, debido a su ubicación en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico".

A continuación, en la presente nota, te enseñamos a elaborar este importante equipo de prevención, el cual podría ser de gran ayuda en un eventual terremoto, emergencia natural o un sismo de mayor intensidad.

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva , las cuales deben contener previsiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

En el caso de la mochila de emergencia, debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas y debe contar con los siguientes elementos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Mientras que, la caja de reserva debe llevar consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Asimismo, está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

⚠️Elabora tu combo de la supervivencia 🎒+📦y prepárate ante emergencias y desastres. pic.twitter.com/GHPVGyAK5M — INDECI (@indeciperu) August 18, 2026

Del mismo modo, es importante que se implemente un Plan Familiar de Emergencias y que cada miembro del hogar tenga asignado su rol específico, basándose en las siguientes funciones:

Identificar los riesgos dentro y fuera de nuestra casa. Ubicar las zonas seguras internas y externas, las rutas de evacuación y los puntos de reunión. Elaborar nuestra mochila para emergencias y la caja de reserva. Asignar un rol a cada integrante de nuestra familia. Organizar y participar en simulacros.

Jefe del Indeci confirma afectaciones en viviendas, centros médicos y de salud

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez Guerrero, confirmó esta tarde a Exitosa que se registran daños materiales tras el sismo de magnitud 7.2, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

"En Puquio, hay ocho viviendas afectadas, en Ayacucho tenemos tres instituciones prestadoras de salud afectadas, en Pullo tenemos 12 viviendas y una posta de salud afectada, en Coracora tenemos dos lesionados. En Cusco, tenemos el hospital regional que ha sido afectado. En Pichari tenemos un centro de salud afectado. En Upahuacho nos manifiestan que hay unos centros poblados que tienen afectación, se está haciendo la verificación de la zona, en San Pedro tenemos dos viviendas y un centro educativo afectado, en Coracora no han reportado seis instituticiones educativas afectadas", señaló.

Si bien es cierto que se registraron desprendimientos de rocas en los cerros, lo que generó alarma en la población ayacuchana, en funcionario hizo un llamado a la calma frente a eventuales réplicas o nuevos movimientos sísmicos que puedan presentarse en el transcurso de las horas.

Finalmente, indicó que vienen monitoreando las localidades más alejadas, a fin de actualizar permanentemente su reporte y brindar la ayuda que pueda ser necesaria, en favor de la población eventualmente afectada. Además, descartó que se registren personas heridas o víctimas mortales.