23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, sostuvo que la región tendrá viviendas con gas natural a partir del próximo año luego de que el Ministerio de Energía y Minas refrendara la resolución ministerial que sirve como paso previo a la adenda del contrato de Cálidda para masificar el recurso en siete regiones del centro y sur del país.

No obstante, la autoridad regional advirtió que la concreción de las conexiones domiciliarias quedará sujeta a la forma en que los municipios y el propio gobierno regional de la próxima gestión elaboren y desarrollen los estudios de impacto ambiental.

Cusco tendría hogares con gas desde enero.

Salcedo precisó que en el caso de Cusco, así como en Huancavelica y Puno, ya estarían iniciando la operación de las plantas de regasificación, sobre la base del trabajo previo con plantas satélite y la troncal principal, únicamente a la espera de que el Ejecutivo formalice la firma con Cálidda para impulsar la masificación.

Al referirse al cronograma regional y al arranque de las obras en otras zonas beneficiadas por el proyecto, que abarca 15 ciudades en Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali con una inversión de US$ 550 millones para más de 300 mil hogares y más de un millón de personas, el gobernador señaló que, al menos dos regiones iniciarían trabajos desde final de este año.

"Hemos exigido que el Minem pueda cumplir esta responsabilidad con estas regiones. En el caso de Ucayali y Ayacucho, ellos planean iniciar obras este año, en el mesa de diciembre, entre los días 8 y 15 poner la primera piedra".

Asimismo, detalló que el avance del proyecto en su región dependerá ahora del rol pendiente del Ejecutivo y la concesionaria, dando que CUsco ya cuenta con infraestructura y equipamiento inicial para la masificación del gas natural.

"En el caso del Cusco, hemos estado trabajando con plantas satélite, tenemos nuestra principal troncal. Falta lo que corresponde: al Ejecutivo dar el anuncio, la firma con Cálidda y, sobre esa base, masificar. [...] A partir del siguiente año lo que van a ver ya es viviendas con gas. Todo siempre va a depender cómo los municipios y gobierno regional, en las próximas gestiones, desarrollen los estudios de impacto ambiental".

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, se refirió a la firma del Ministerio de Energía y Minas de la resolución previa a la adenda de Cálidda para brindar gas natural a siete regiones, incluida la suya. Señaló... pic.twitter.com/0c1b0o5sOI — Exitosa Noticias (@exitosape) November 24, 2026

Licitación de 997 acometidas, plazos y acuerdo para las provincias

En el marco de este despliegue, el gobernador regional también informó que se encuentran en proceso de licitación 997 acometidas domiciliarias y estimó que, una vez adjudicadas, no deberían tomar más de 25 días en ejecutarse, lo que abre la posibilidad de que en los primeros días de enero de 2027 alrededor de mil viviendas cuenten con gas domiciliario, siempre que las condiciones climáticas y el fenómeno El Niño lo permitan.

Con la resolución del Minem, el proyecto de masificación del gas natural suma definiciones operativas tanto para el inicio de obras en regiones como Ayacucho y Ucayali como para la puesta en marcha de plantas de regasificación y acometidas en Cusco. El ritmo de ejecución dependerá ahora de la formalización del acuerdo con la concesionaria, los plazos de obra, el clima y el avance oportuno de la próxima gestión regional.