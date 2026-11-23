23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Electoral Especial Lima Centro anunció este lunes que finalmente realizará la proclamación de las nuevas autoridades de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030. En esta diligencia, programada este miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 a. m., el órgano electoral emitirá el acta que dejará constancia oficial de quién ocupará el sillón municipal metropolitano y de quiénes integrarán la nueva conformación de regidores de la comuna capitalina.

Jeanette Alonzo asumiría como nueva alcaldesa

El pronunciamiento se produce luego de que el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100 % mostrara que Renovación Popular obtuvo el primer lugar en los comicios municipales metropolitanos con el 27.6 % de los votos válidos.

De acuerdo con el orden de sucesión derivado del criterio electoral vigente, le corresponde a la segunda regidora electa, Jeanette Alonzo, asumir la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El evento se llevará a cabo en el local institucional de la autoridad electoral ubicada en Jesús María, en el Jr. Caracas N° 2453 .

El criterio del JNE que impidió la reelección de López Aliaga

El escenario de sucesión responde a la Resolución n.° 4557-2026-JNE, emitida el 2 de noviembre por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la cual se estableció que un primer regidor no está habilitado para asumir la alcaldía si ejerció ese cargo en el periodo inmediato anterior, en aplicación del artículo 194 de la Constitución Política para evitar una reelección encubierta.

Partido no pudo revertir la restricción electoral

Cabe recordar que el pasado 10 de noviembre, el personero legal titular de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, presentó un recurso de reconsideración contra el tercer punto de dicha resolución con el fin de revertir la restricción.

Sin embargo, el pleno del JNE, encabezado por Roberto Burneo Bermejo, declaró improcedente el recurso por unanimidad, dispuso el archivo definitivo del expediente y cerró la vía administrativa, ratificando que Rafael López Aliaga no puede asumir la alcaldía desde el cargo de primer regidor y dejando la sucesión en manos de Jeanette Alonzo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular, por lo que Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor, no asumirá como alcalde de Lima. En su lugar, Jeanette Alonzo recibirá las... pic.twitter.com/3AleVHniS2 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

Con la proclamación programada para este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 a. m., el Jurado Electoral Especial Lima Centro formalizará el cuadro de autoridades municipales de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030. Así, el proceso entra en su tramo resolutivo tras el cierre administrativo del JNE que confirmó a Jeanette Alonzo como quien asumirá la alcaldía en lugar de Rafael López Aliaga.