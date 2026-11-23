23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, y su comitiva, encuentro en el que ambas partes subrayaron la necesidad de estrechar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad ciudadana y modernizar el sistema penitenciario en beneficio de la población peruana.

Cooperación y apoyo logístico para enfrentar economías ilegales

Durante la cita, el combate contra el crimen organizado transnacional ocupó un lugar central, resaltándose los resultados de la articulación internacional, entre ellos la reciente captura de 'Jolín' Bazán, cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría gracias al trabajo conjunto entre Perú, Ecuador y Estados Unidos.

La agenda también puso el foco en enfrentar la minería ilegal y las economías ilícitas que financian a las redes delictivas, escenario en el que la delegación estadounidense manifestó su disposición para aportar herramientas y asistencia técnica que robustezcan las capacidades estatales frente a estos delitos.

Asimismo, se abordó la cooperación en materia penitenciaria con miras a acelerar la construcción de penales y potenciar los programas de reinserción social, incluidos los dirigidos a internos de baja peligrosidad y a adolescentes en centros juveniles, con especial énfasis en el fortalecimiento del programa Cárceles Productivas para ampliar la capacitación, el empleo y la prevención de la reincidencia, además de explorar asistencia técnica para el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

Megapenales con apoyo estadounidense

Como parte del impulso en materia carcelaria, días antes, tras una sesión del Consejo de Ministros, el propio ministro Álvarez había anunciado la construcción de dos megapenales de alta seguridad con tecnología de punta y el apoyo de Estados Unidos.

Este es un trabajo que se proyecta en el distrito de Sayán, en el centro poblado Santa Rosa, provincia de Huaura, según precisó el premier Luis Galarreta, sobre terrenos estatales de unas 2 600 hectáreas entregados previamente por la mandataria Keiko Fujimori Higuchi y con esquemas diferenciados para internos de alta peligrosidad y reos primarios vinculados a iniciativas productivas.

Con este encuentro bilateral, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca consolidar una estrategia de seguridad que articule el combate firme contra el crimen organizado y las economías ilegales con la modernización penitenciaria, la reinserción social y el fortalecimiento del Estado de derecho. La ejecución de estas líneas de cooperación y asistencia técnica marcará los siguientes pasos de la agenda conjunta entre Perú y Estados Unidos.