23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la difusión de un video viralizado en redes sociales, donde se observa a un conductor intimidando a su motociclista en el Circuito de Playas de la Costa Verde, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado la tarde de hoy, lunes 23 de noviembre, desmintiendo la versión del sujeto, quien aseguró pertenece a la institución.

Mediante una misiva oficial, la entidad informó que tras realizar las diligencias y verificaciones correspondientes, han podido constatar que el intervenido con iniciales J. G. L. R. R, no registra ni ha registrado vínculo funcional ni condición de efectivo de la PNP.

Abogado amenazó a motociclista con 'sembrarle' drogas y armas de fuego

Tal como es de conocimiento, el abogado encaró a un motorizado en la Costa Verde, donde se atribuyó ser miembro de la Policía Nacional. Tras un cruce de palabras en plena vía pública, el letrado amenazó al moticiclista con 'sembrarle' drogas y armas de fuego, palabras que fueron grabadas por la víctima.

"Mira, yo soy policía, yo soy policía, no te pongas machito porque yo te puedo 'sembrar' drogas y armas, así que avanza nomás", le dijo el chofer del vehículo al motociclista. Pese a que el sujeto en cuestión sabía que estaba siendo filmado, poco o nada le importó esta situación: "Grábalo, grábalo, no hay ningún problema", sostuvo.

A manera de descargo, el imputado emitió un pronunciamiento en redes sociales, donde pidió las disculpa del caso a todas las personas afectadas y que asume la responsabilidad por sus declaraciones y las consecuencias jurídicas que estas puedan generar.

Asimismo, el Estudio Jurídico Ocampo & Bustamante mencionó que el sujeto en mención no pertenece a su equipo de profesionales y que el auto que conducía le fue transferido, estando en proceso de culminación, y habiendo un proceso de compraventa.

Comunicado

Procuraduría del Mininter realizará la denuncia correspondiente

Según lo informado por la PNP, lo actuado por el también abogado podría configurar presuntos ilícitos penales, entre ellos, los alcances del artículo 362 del Código Penal (ostentación indebida de autoridad, función o cargo que no se ejerce).

En esa misma línea, informó que la Procuraduría del Ministerio del Interior ha tomado conocimiento de los hechos ocurridos en San Miguel, anunciando que realizará la denuncia correspondiente, en el marco de sus competencias.

"La Policía Nacional del Perú rechaza de manera categórica cualquier uso indebido de la identidad institucional, así como toda amenaza o conducta intimidatoria contraria a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. Quienes incurren en este tipo de actos no representan a nuestra institución", señala su comunicado.

Comunicado

Del mismo modo, exhortó a los ciudadanos a denunciar de inmediato ante la comisaría más cercana o a través de los canales oficiales, cualquier intento de suplantación o abuso, haciendo énfasis en que las intervenciones policiales se rigen bajo el marco legal, respetando los derechos humanos y los protocolos establecidos.

Finalmente, la Policía Nacional del Perú informó que no permitirá que personas ajenas a su institución mancillen el honor y el uniforme policial, a través de actos de intimidación y falsas atribuciones.