23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hay trayectorias que parecen trazadas a pulso contra la gravedad de las limitaciones cotidianas, como la de Alexander Valencia, un escolar becado del colegio Prolog, en Villa María del Triunfo, e integrante de su círculo olímpico. Creció en un hogar de escasos recursos como hijo de un chofer de combi, donde la educación se convirtió en la única herencia capaz de abrirle caminos que parecían lejanos.

Su salto al escenario internacional se concretó en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO por sus siglas en inglés) 2026, celebrada en Rusia ante delegaciones de Europa, Asia y América. Allí, el estudiante peruano conquistó una medalla de oro en uno de los certámenes científicos más exigentes para jóvenes talentos en ciencias espaciales, colocando al país en un sitial privilegiado dentro de la élite científica escolar mundial.

Cuatro pruebas bajo presión y una historia que interpela

Para alcanzar la presea dorada en la OWAO 2026, Alexander Valencia debió sortear cuatro etapas de evaluación que pusieron a prueba tanto su rigor técnico como su temple bajo el reloj.

Primero enfrentó la prueba teórica, centrada en la resolución de complejos problemas de astrofísica, mecánica celeste y cosmología, a la que siguió la prueba práctica, enfocada en el análisis matemático de datos astronómicos reales y la interpretación de fenómenos estelares.

Más adelante llegó la prueba observacional, que exigió identificar con precisión constelaciones, estrellas y objetos del cielo profundo mediante instrumentación y simulación planetaria, antes de medirse en la prueba exprés, donde la agilidad mental y el dominio conceptual se evaluaron bajo estrictos límites de tiempo.

Un nuevo oro para el país

Sus buenos resultados fueron decisivos para la obtención de la medalla de oro en la OWAO 2026, con los cuales el Perú reafirma su liderazgo en las olimpiadas científicas de la región y se sitúa de igual a igual frente a países con décadas de tradición espacial y fuertes inversiones en educación científica.

Al mismo tiempo, su recorrido desde un distrito popular de Lima sur pone en relieve el impacto decisivo de la formación especializada para rescatar el talento en los sectores más vulnerables y deja abierta la necesidad de un respaldo sostenido desde las autoridades, las universidades y la empresa privada.

La medalla de oro obtenida por Alexander Valencia en Rusia combina el mérito académico de cuatro pruebas de alta exigencia con una historia personal de esfuerzo y superación. Su consagración en la OWAO 2026 evidencia el alcance del talento escolar peruano cuando encuentra oportunidades y plantea el reto de acompañar ese impulso con un apoyo integral y sostenido.