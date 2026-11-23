23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Producto de los fuertes oleajes anómalos advertidos por la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la playa El Chaco se ha visto perjudicada por la fuerte crecida de las olas, afectando a los bañistas y comerciantes de la zona.

Cabe precisar que, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26 de la DHN, este fenómeno estará presente en todo el litotal hasta el viernes 27 de noviembre.

Oleajes afectan al comercio local

Tomando en cuenta el reporte en mención, en el litoral Sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero se eveló a nivel moderado desde la mañana de hoy, lunes 23 de noviembre, con el pronóstico de regresar a nivel ligero durante la noche del martes 24 de noviembre.

En ese contexto, en las últimas horas comenzó a reportarse un incremento del nivel del mar, con olas superiores a lo normal. En la playa El Chaco, del balneario de Paracas, la corriente ha trasladado algas marinas y otros objetos hacia la orilla.

Por su parte, personal de la Municipalidad de Paracas ha colocado sacos de arena para que el mar no llegue hacia el bulevar; no obstante, producto de este fenómeno marítimo, los negocios se ha visto afectados por la poca presencia de turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, otros rubros, como, el alquiler de sombrillas, la venta de helados y productos para el sol también se encuentran afectados, generándoles pérdidas económicas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse ante los oleajes para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme; evitar actividades deportivas y recreativas y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.