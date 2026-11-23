23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente de la República, Ollanta Humala, se ha referido al caso Gasoducto Sur Peruano, luego de que este lunes se conociera del archivamiento del proceso en su contra y de su esposa y exprimera dama Nadine Heredia. Acusó una persecución en su contra dentro del sistema de justicia y que pese a la decisión, son años que perdieron.

"Hoy la verdad se abre paso"

A través de su cuenta de X, el exmandatario compartió una extensa publicación en la que carga contra la justicia peruana, indicando que ese proyecto iba a permitir su suministro en las regiones sureñas del país. Aseguró que el proceso de licitación se hizo respetando el marco legal.

"Gasoducto es el gran proyecto para la distribución de nuestro gas en la zona sur del Perú. Un proyecto que fue manchado por sicarios, que utilizaron al sistema de justicia para perseguirnos. Hoy la verdad se abre paso. No hubo corrupción, la obra se licitó según las normas administrativas vigentes", escribió Humala Tasso.

Gasoducto es el gran proyecto para la distribución de nuestro gas en la zona sur del Perú. Un proyecto que fue manchado por sicarios, que utilizaron al sistema de justicia para perseguirnos. Hoy la verdad se abre paso. NO hubo corrupción, la obra se licitó según las normas administrativas vigentes. Por años, la propia empresa señaló que NO se buscó ningún acuerdo con funcionarios peruanos porque temían a la cláusula anticorrupción que se incluyó desde mi Gobierno en un contrato de esta naturaleza. Nueve años después el @Poder_Judicial_ reconoce que no existió colusión, ni asociación ilícita. Quién nos devuelve el tiempo, la libertad y los esfuerzos por defender nuestra inocencia, nuestra reputación y nuestro proyecto de vida? — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) November 23, 2026

De acuerdo con el segundo hijo de Isaac Humala, por años, la propia empresa en cuestión indicó que no se buscó ningún acuerdo con funcionarios peruanos porque temían a una cláusula anticorrupción que se incluyó durante su gestión en el contrato. Posteriormente, reclamó por los planes que la investigación y el proceso no les permitió cumplir.

"Nueve años después el Poder Judicial reconoce que no existió colusión, ni asociación ilícita. Quién nos devuelve el tiempo, la libertad y los esfuerzos por defender nuestra inocencia, nuestra reputación y nuestro proyecto de vida?", sentenció el expresidente.

Proceso sobre Ollanta Humala archivado

Este lunes se declaró fundado el pedido de sobreseimiento de la defensa del exjefe de Estado y su primera dama por parte del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

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