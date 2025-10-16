Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana y no descarta aplicar toque de queda

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la primera sesión del Consejo de Ministros, el gabinete liderado por Ernesto Álvarez anunció que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana. Ante la pregunta de Exitosa durante la rueda de prensa, el titular de la PCM indicó que no se descarta el toque de queda.

Declararán estado de emergencia

El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez se pronuncio ante la reciente manifestación nacional del 15 de octubre, el fallecimiento de un ciudadano por parte de un efectivo policial y la problemática de inseguridad ciudadana tras la primera reunión de la PCM en Palacio de Gobierno.

"Hemos entrado en un tema fundamental para este gobierno que es el acercamiento a la problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, Lima Metropolitana", anunció Álvarez.

Álvarez indicó que esta futura declaratoria no busca ser una medida más. "A diferencia de otras ocasiones no puede ser, simplemente, una declaratoria, etérea, subjetiva que no sirva para el ciudadano en común".

El anuncio de las medidas que incluiría el inicio del estado de emergencia serían brindadas en las próximas horas, tras el acuerdo entre los ministros de Estado del gobierno de José Jerí.

"Tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces y el presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo a los técnicos, al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso, los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, con contenido, con verdad".

Noticia en desarrollo...