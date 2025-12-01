¡Conmoción mundial! Famosa influencer austriaca es hallada muerta en un bosque de Eslovenia

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las redes están de luto. El cuerpo sin vida de una famosa 'influencer' austriaca de 31 años fue encontrado en un bosque de Eslovenia, luego de que hace una semana su expareja confesara haberla asesinado, ante la sorpresa y tristeza de sus millones de seguidores de todas partes del mundo.

¿De quién se trata?

La víctima es nada más y nada menos que Stefanie Pieper , una 'influencer' y maquilladora de belleza, quien fuera vista por última vez con vida la madrugada del 23 de noviembre, cuando regresaba a su casa, en la ciudad austriaca de Graz, después haber asistido a una fiesta prenavideña.

Las alarmas comenzaron a sonar en toda Austria y gran parte de Europa cuando la modelo no acudió a una sesión de fotos programada para el día siguiente, algo totalmente impensado en sus fans, quienes siempre destacaban su puntualidad para con su trabajo.

La "primera sospecha" por parte de la Policía fue su expareja, de nombre Patrik M. (o Marko M., según otras fuentes), puesto que, tras iniciar las labores de búsqueda de Pieper, llegaron a su departamento en la ciudad de Estiria, encontrándolo a él, junto a su mascota (un golden retriever) y algunos rastros de sangre. No obstante, las autoridades locales no consideraron detenerlo por no existir una prueba contundente - en ese momento - de que haya sucedido o participado en un crimen ocurrido.

No obstante, "los indicios" se quedaron latentes, ya que, con el pasar de las horas se reveló un mensaje de WhatsApp que le envió la joven de 31 años a una amiga tras llegar a casa y en el mismo le decía que había visto una figura inquietante en la escalera.

Confirmación del crimen y hallazgo del cuerpo sin vida

Al realizar más pesquisas, a la Policía le llegó la información de que Pieper había discutido con una persona al día siguiente de haber llegado a su casa y que un hombre llevaba consigo un "objeto voluminoso", haciendo pensar lo peor en su entorno más cercano.

Cámaras de seguridad grabaron cuando el hombre en mención -quien terminaría siendo su expareja - había cruzado la frontera de Austria con Eslovenia en su vehículo. Los agentes lo detuvieron en lunes 24 en este último país y en su intento de impedir su captura, amagó con prender fuego a su auto, tras no lograr su cometido, fue detenido y extraditado a Austria el viernes 28 de noviembre.

Ya en Austria, comenzaron las investigaciones para intentar esclarecer el hecho y su presunta participación en la desaparición. A pesar de mostrarse reacio, finalmente, al día siguiente confesó haber asesinado a la 'influencer´', habiéndola descuartizado y abandonado su cadáver al interior de una maleta en un bosque esloveno.

Finalmente, y para la pena de sus seres queridos y fanáticos, la policía eslovena, con la ayuda de drones, perros de rastreo y equipos especiales, logró hallar el cuerpo, mientras el asesino confeso sigue brindando detalles del macabro hecho.