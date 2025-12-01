Tragedia en SMP: Obrero perdió la vida tras ser sepultado por una gran cantidad de rocas

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho trágico tuvo lugar en el distrito de San Martín de Porres donde un obrero perdió la vida trágicamente luego de ser aplastado por un grupo de rocas mientras trabajaba en la construcción del segundo piso de una vivienda.

Obrero muere sepultado por rocas en SMP

Exitosa acudió hasta el asentamiento humano Palao en Lima Norte para conocer mayores detalles de los sucedido. Según la información recabada, la víctima fue identificada como Diergo Armando Calderón Fabián de casi 30 años quien falleciera sobre las 8:30 de la mañana de este 1 de diciembre.

Un testigo relató como se dio el sucedo. Este indicó que el obrero se encontraba trabajando cuando una primera piedra cae sobre su pie dejándolo inmóvil por lo que inmediatamente pidió ayuda. Sus compañeros de labores rápidamente acudieron a su llamado e intentaron ayudarlo para ponerlo a buen recaudo.

Sin embargo, producto del movimiento otro grupo de rocas le cayó encima dejándolo completamente sepultado y quitándole la vida en cuestión de minutos. El mismo testigo señaló a Exitosa que el trabajador no contaba con los equipos de seguridad necesarios ya que no portaba el casco en el momento de la tragedia.

En esa misma línea, uno de sus compañeros resultó herido tras el derrumbe de estas rocas. Al lugar acudió el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y Bomberos que se encuentran trabajando para poder rescatar el cuerpo de la víctima. Lamentablemente, la dificultad para acceder imposibilita que hasta el momento puedan llegar hasta los restos de la víctima.

Vecinos denuncian que no hay control

Exitosa también conversó con un vecino del lugar quien indicó que las autoridades no fiscalizan ni supervisan las construcciones en esa zona de San Martín de Porres por lo que no es la primera vez que sucede un incidente similar. De igual forma, ninguno de los encargados de la construcción quiso brindar mayores detalles sobre el trágico hecho.

"No hay control si trabajan así con bastante riesgo. No hay supervisión ya que así nada más trabajan a pesar de que todo se mueve y es bien peligroso acá. Tienen que venir a supervisar por acá, pero como todo está olvidado ni vienen", indicó.

De esta manera, un obrero perdió trágicamente la vida en el asentamiento humano Palao en San Martín de Porres tras quedar sepultado por rocas mientras trabajaba en una construcción sin los elementos de seguridad necesarios.