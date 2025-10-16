UNMSM rechaza declaraciones de ministro del Interior tras acusar a estudiantes de violentos

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien los acusó de actos vandálicos durante marcha de la 'Generación Z'.

Facultad de Drecho de la UNMSM se pronuncia

Este jueves 16 de octubre la Facultad de Derecho y Ciencia Política usó sus redes sociales oficiales para emitir un comunicado en el que se expresa en contra de lo manifestado por el titular del Ministerio del Interior quien los señaló como los responsables de hechos de violencia durante manifestación de ayer miércoles 15 de octubre.

"Los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresan su más enérgico rechazo a los calumniosos y difamantes calificativos vertidos por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, contra los estudiantes sanmarquinos", se lee al inicio del escrito.

En tal sentido, indicaron que las expresiones del funcionario "resultan inaceptables, prejuiciosas y profundamente agraviantes hacia nuestra comunidad universitaria". "Exigimos una rectificación inmediata", acota el pronunciamiento.

Además, subrayaron que en la casa de estudios forman "profesionales comprometidos con la defensa del Estado de Derecho, la justicia social y el desarrollo del país". Y que no "se fomenta la violencia ni arbitrariedad".

Finalmente hicieron un llamado dirigido a las autoridades a "actuar con responsabilidad, apertura y diálogo, orientando su labor a resolver los profundos desafíos que enfrenta el país".

¿Qué dijo el ministro del Interior?

El último miércoles 15 de octubre, el ministro Vicente Tiburcio se pronunció sobre las manifestaciones que se registraron en contra del Gobierno de turno y el Congreso. Sobre ello refirió "no es una protesta pacífica, esto es un atentado contra la Policía Nacional", desde el Hospital Central de la Policía, en el que 33 agentes recibieron atención médica.

"Los más violentistas han sido de una universidad que ha sido San Marcos. Esto no puede pasar", enfatizó el titular del Interior. Además, sostuvo que no se puede permitir que en marchas pacíficas estén infiltrados personas encapuchadas, con cascos y mochilas cargadas.

🔴🔵El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, responsabilizó a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por los actos más violentos durante las protestas de la 'Generación Z' en Lima. "Los más violentistas han sido de San Marcos. Esto no puede pasar", afirmó,... pic.twitter.com/CMbgIcuiIN — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2025

"Esto va más allá de un ciudadano que quiere manifestarse, es un ataque directo a la Policía", puntualizó Vicente Tiburcio Orbezo.

Se concluye que, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien los acusó de actos vandálicos durante marcha de la 'Generación Z'.