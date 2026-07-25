Municipalidad de Chorrillos anuncia restricción parcial de la avenida Guardia Civil por trabajos que optimizarán el tránsito en La Campiña

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores, la Municipalidad de Chorrillos, inició con los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vehicular en la avenida Guardia Civil, entre la Calle Los Gorriones y la avenida Alipio Ponce, en la urbanización La Campiña.

El proyecto contempla la intervención de cinco tramos estratégicos; Calle Los Gorriones - Av. Los Faisanes, Av. Los Faisanes - Calle Calango, Calle Calango - Av. Guardia Peruana, Guardia Peruana - Av. El Sol y Av. El Sol - Av. Alipio Ponce.

Como parte de la primera etapa del proyecto, la comuna realizó los trabajos de fresado en la avenida Guardia Civil entre la Calle Los Gorriones y la avenida Tolomé con sentido al Óvalo de la Curva, los cuales fueron concluidos satisfactoriamente, por lo que se iniciará con la colocación de la carpeta asfáltica.

Guardia Civil

En esta línea, es importante precisar, que el tránsito será restringido por momentos, en el tramo indicado, a partir de este lunes 27 de julio, en el horario de 7 a.m. a 6 p.m., por lo cual la comuna dispondrá del apoyo del personal de tránsito, el cual estará desplegado en la zona para facilitar el desplazamiento, garantizando la seguridad de todos los usuarios.

Cabe señalar que, desde la comuna, se realizaron las gestiones correspondientes con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin de poder intervenir esta vía, que por más de 5 años no había sido atendida, iniciando con los trabajos pertinentes para generar una infraestructura vial acorde con la demanda de vehículos, en beneficio de todos los vecinos.

Esta importante intervención responde al deterioro de la infraestructura vial existente, donde actualmente se evidencian fallas superficiales y profundas en la calzada, además de deficiencias en la accesibilidad vehicular y peatonal, las cuales afectan la circulación diaria y la seguridad de quienes transitan por la zona.

Guardia Civil

Asimismo, la obra contribuirá a reducir la contaminación ambiental y el riesgo de accidentes ocasionados por el deterioro de la vía, además de prolongar su vida útil mediante un mantenimiento oportuno y la implementación de señalización horizontal y vertical conforme a la normativa vigente.

Con esta intervención, la Municipalidad de Chorrillos reafirma su compromiso con la recuperación y conservación de la infraestructura vial del distrito, mejorando las condiciones de desplazamiento para los vecinos y todos los usuarios de la urbanización La Campiña.