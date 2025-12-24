Gripe A H3N2 en Perú: Minsa confirma y eleva a 6 casos detectados con variante K

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó nuevos casos de la gripe A H3N2 variante K en el Perú. Hasta la fecha se confirman seis casos detectados por las autoridades sanitarias en el territorio peruano.

El ministro de Salud Luis Quiroz informó sobre la detección de nuevos casos y precisó que estos se encuentran bajo seguimiento epidemiológico y con una evolución clínica favorable.

Seis casos confirmados de la gripe A H3N2

Cuatro nuevos casos han sido confirmados con lo que se eleva a seis personas en total detectadas con la gripe A H3N2 en el país. Desde la detección de este tipo de influenza en el país el pasado 15 de diciembre, se reforzaron las medidas de protección ante la 'supergripe'.

Según informó el ministro Quiroz, los casos detectados han sido publicados a través de la página web del ministerio en donde también se han publicado los puestos de vacunación contra la influenza.

"Por el momento, nosotros en nuestro país tenemos registrados, de manera confirmada, seis casos del subclado K del H3N2", confirmó.

El titular del Minsa indicó que este tipo de variante se trata de una virus estacional, de manera que no se precisarían problemas durante la temporada de verano, a diferencia de la situación actual del hemisferio norte. Precisó que entre el mes de junio de 2026 se presentaría un aumento de casos por ingresar a la temporada de invierno.

Vacunas llegarán en febrero de 2026

Señaló que el Minsa ya ha cumplido con pagar a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se espera que en la primera quincena de febrero del 2026 se de el ingreso de las vacunas.

"Nosotros hemos hecho la gestión con la Organización Panamericana de la Salud y el ingreso de las vacunas en el país va a ser en la primera quincena de febrero y, no solamente eso, ya las hemos pagado", precisó.

En ese sentido indicó que entre los meses de marzo y abril es que se vana empezar las campañas de vacunación a la población vulnerable. Precisó que, por norma clínica, adultos mayores, menores de 5 años y madres gestantes serán los primeros en vacunarse.

Tras su detección el pasado 15 de diciembre, el Minsa confirmó el aumento de casos de la gripe A H3N2 con lo que aumenta a 6 personas detectadas con esta virus. Sin embargo, los pacientes cuentan con una evolución favorable.