Por el Día de la Amistad y San Valentín: MIDAGRI degustará 1 000 tazas de café este 14 de febrero en el Parque del Amor

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un cafecito lleno de amor por San Valentín. En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del programa Agromercado, realizará este sábado 14 de febrero una activación en el Parque del Amor de Miraflores, donde tienen previsto degustar 1 000 degustaciones de Cold Brew.

En ese sentido, la campaña "Yo Tomo Café Peruano" tendrá la segunda participación del "Coffee Truck", un espacio que busca acercar este delicioso antioxidante al consumidor, a fin de consolidarlo como una alternativa refrescante de calidad.

Lo mejor del café peruano para una fecha especial

Tal como lo exige la jornada sabatina, lo mejor del café peruano estará presente para endulzar a las cientos de parejas que asistirán a tan emblemático lugar que rinde culto al amor.

Vale destacar que, la propuesta incorpora una combinación estacional de jugo de naranja "Valencia" directamente de la selva central y de maracuyá criolla del sur de Cañete, con granos de Villa Rica y del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una fusión que resalta las notas frutales del café de especialidad y, a la vez, que sostiene economías familiares.

"La activación forma parte de una estrategia sectorial orientada a incrementar el consumo per cápita del café y fortalecer la articulación comercial de la agricultura familiar con el mercado", señala la entidad.

Cifras del café

En el Perú, más de 223 000 familias participan en esta cadena de valor, la cual está presente en 16 regiones productoras y generadoras de empleo, servicios y comercio desde la chacra hasta la taza.

Asimismo, se destaca el cultivo de una amplia diversidad de cafés, entre ellos Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha, base de una tradición cafetalera reconocida por su calidad en mercados especializados.

Cabe señalar que, la actividad se sustenta principalmente en la agricultura familiar: el 85 % de los caficultores maneja unidades productivas de entre 1 y 5 hectáreas y solo tres de cada diez están asociados, lo que evidencia el potencial de mejora en articulación comercial.

Entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones de café sumaron más de US$ 1,700 millones, consolidando al Perú como uno de los principales exportadores de ese grano.

De esta manera, desde el MIDAGRI llevarán a cabo una especial jornada cafetalera en Miraflores, no solo para rendir homenaje a este destacado producto, también a las parejas que acompañarán la actividad en su día.