Tragedia en supermercado: Reportan al menos tres fallecidos y varios heridos tras choque de auto

Un trágico accidente dejó al menos tres muertos y varios heridos: un auto chocó contra un supermercado. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al siniestro.

Auto se estrelló contra un supermercado

Lo que debía ser un agradable momento de compras se tornó en una pesadilla para varias familias. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, una mujer de avanzada edad protagonizó un aparatoso accidente; en primer lugar, perdió el control del volante de su automóvil, atropelló a un ciclista y terminó atravesando los ventanales de un concurrido supermercado 99 Ranch Market en el área de Westwood, en Los Ángeles, California.

El fuerte impacto del vehículo contra el supermercado en la tarde del último jueves, 5 de febrero, no solo sorprendió a los clientes del local, sino que lamentablemente, dejó al menos tres personas fallecidas (una mujer de 42 años y dos hombres de 55 y 30 años de edad que habrían quedado atrapadas debajo del auto), según el reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Asimismo, el capitán de LAFD, Erik Scott, reveló a los medios estadounidenses que vehículo circulaba en la intersección Westwood Boulevard y Rochester Avenue y también dejó al menos siete personas heridas en estado de gravedad y leve.

Reportan 3 muertos y 7 heridos tras accidente

Tras la alerta, no solo se movilizaron personal de bomberos, sino también equipos de emergencia para llevar a los lesionados a centros médicos. La alcaldesa Karen Bass instó a los residentes a evitar la zona y destacó la labor de los socorristas.

"Mi más sentido pésame a las víctimas, sus familias y a todos los afectados por el accidente mortal ocurrido esta tarde en el 99 Ranch Market de Westwood. Quiero agradecer a nuestros servicios de emergencia que actuaron de inmediato para responder a esta emergencia y brindar ayuda crucial", expresó la burgomaestre en su cuenta oficial de X.

Por su parte, los testigos describieron escenas de confusión y desesperación en un momento que consideraban como un día habitual de compras y momento familiar en 99 Ranch Market.

Finalmente, el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Erik Scott, describió a la conductora como una mujer de aproximadamente 70 años y afirmó que está cooperando con la policía para determinar las responsabilidades del caso y las causas exactas del accidente.

Accident en Los Ángeles bajo investigación

Hasta el cierre de la nota, las autoridades informaron que el siniestro que deja en luto a tres familias, se investiga como un "accidente de tráfico accidental". En el momento del accidente no había otros pasajeros en el automóvil, según informó el medio CBS.

Coche se estrella contra un supermercado y deja tres muertos en Los Ángeles

