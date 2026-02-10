¿Te toca cobrar YA? ONP PAGA pensión este miércoles, 11 de febrero: AQUÍ todos los detalles

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te toca cobrar este miércoles, 11 de febrero? Conoce si eres uno de los pensionistas que podrá recibir su dinero, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno detallado en el cronograma de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

ONP paga pensiones desde el 6 de febrero

Más de 772 mil pensionistas cobrarán su pensión este mes, mientras que más de 237 mil recibirán el pago del reajuste de enero y febrero desde este viernes 6 de febrero. La ONP resaltó que aquellos que forman parte de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura, de acuerdo al cronograma establecido.

Como se recuerda, de acuerdo a la disposición aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se dispone el desembolso de la pensión con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los asegurados frente al contexto económico actual.

Asimismo, ten en cuenta que el reajuste está dirigido a más de 230 mil pensionistas afiliados al Decreto Ley N.° 19990, beneficiando a:

Pensionistas que se encuentren bajo la modalidad de jubilación.

Asegurados que perciban una pensión por concepto de invalidez.

Aquellos que hayan consolidado su derecho a un pago definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Exportantes que acrediten, como mínimo, 20 años de contribuciones al sistema previsional.

¿Qué jubilados cobran el 11 de febrero?

En ese marco, el Organismo Público Técnico y Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), reveló a través de sus redes sociales que el pago de pensión ONP comenzó desde el viernes 6 y se extenderá hasta este 12 de febrero. Sin embargo, surge una duda entre los jubilados, ¿a quiénes les corresponde cobrar este miércoles 11?

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente, se reveló que los pensionistas que podrán cobrar el miércoles son aquellos cuyo apellido paterno están dentro de la R-Z . ¿No estás dentro de este rango? Pues no te preocupes, ya que hay más fechas que te permitirán recibir tus aportes a la SNP.

Cronograma de pagos ONP en febrero

Recuerda que los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los pensionistas, según el cronograma establecido por el MEF.

Apellidos paternos de la A - C: 6 de febrero.

Apellidos paternos de la D - L: 9 de febrero.

Apellidos paternos de la M - Q: 10 de febrero.

Apellidos paternos de la R - Z: 11 de febrero.

Finalmente, cabe destacar que el jueves 12 de febrero recibirán su depósito los 66,299 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Mientras que el pago a domicilio se dará del 12 al 21 de febrero.

Con el arranque del año 2026, miles de jubilados del país mantienen se preguntan quiénes podrán cobrar su pensión ONP el 11 de febrero: aquellos cuyo apellido inicie de la R a la Z.