Exgobernador de Tumbes es condenado a seis años de cárcel por colusión agravada en obras

El Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes dictó seis años de pena privativa de la libertad al exgobernador regional Ricardo Flores Dioses por el delito de colusión agravada en una obra pública durante su gestión, que duró del 2015 al 2018.

El Juzgado halló culpable, en primera instancia, a Flores de concertar irregularmente la adjudicación de una obra pública a cambio de pagos ilícitos. Cuatro exfuncionarios de su gobierno también recibieron la misma condena por dicho delito.

Pese a ello, se ordenó la no ejecución provisional de la condena, que quedará condicionada a la confirmación del fallo del colegiado superior. Mientras tanto, el también exalcalde de Tumbes deberá cumplir reglas de conducta.

Los implicados en el delito de colusión agravada, en complicidad con Ricardo Flores, son: Carlos Chiclayo Padilla, exdirector regional de Agricultura; Eison Neyra Izquierdo, exasesor; Adolfo Edwin García Ortiz, exgerente regional de Desarrollo Económico; y José Nole Ninjar, exjefe de Asesoría Jurídica.

Junto a estos terceros civilmente responsables, el exgobernador deberá realizar el pago solidario de más de S/ 3.1 millones por concepto de reparación civil.

Según la investigación fiscal, Flores y cinco de sus exfuncionarios habrían recibido sobornos de más de un millón de soles por parte del representante legal del Consorcio Pegaso, Luis Zevallos Barrios, a cambio de la adjudicación de la obra de protección contra inundaciones en el sector Puerto El Cura.

La Fiscalía había señalado que, como parte de la repartición del dinero ilícito, el exgobernador habría recibido el 10% del monto, equivalente a cerca de un millón de soles, por presuntamente dirigir y orquestar el proceso de licitación.

Esto fue como parte de la investigación y declaración de un colaborador eficaz. Por ello, Flores fue sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal denominada "La banda del Chino".

Todos los implicados fueron detenidos el pasado 5 de noviembre del 2025, durante un megaoperativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP). Antes, Flores cumplía una orden de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro, pero, tras apelas, fue liberado meses después.

Además, el Juzgado de Tumbes aprobó el acuerdo de conclusión anticipada entre el Ministerio Público y el representante del Consorcio Pegado, José Luis Zevallos Barrios, condenado como cómplice extraneus por colusión agravada.

