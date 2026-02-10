Tragedia en Iquitos: Autoridades realizan inspección tras explosión de embarcación que transportaba combustible

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miembros del Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Marina de Guerra del Perú llegaron hasta el puerto SEA, ubicado en el distrito de Punchana, Iquitos, para realizar una inspección técnica debido a la explosión de una embarcación que transportaba combustible.

Buscan determinar causas de la explosión

De acuerdo a lo conocido por Exitosa Iquitos, en dicha inspección también participaron efectivos del área de Criminalística y peritos de Química Forense. Estos realizaron el levantamiento de muestras y peritajes especializados.

Es así como durante esta diligencia, se hallaron mangueras y un balón de gas que, a raíz de la explosión de la embarcación, serán materia de análisis. Las autoridades realizan esta inspección con la finalidad de determinar con precisión las causas del incidente y establecer si la explosión se produjo por una falla técnica, negligencia humana o incumplimiento de los protocolos de seguridad.

Minsa emite comunicado tras incidente

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un pronunciamiento, este martes 10 de febrero, en donde hace referencia al trágico hecho ocurrido la noche del último lunes. Según precisó, se encuentran siguiendo el caso y brindando acompañamiento a los familiares de las personas heridas.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado brindó breve información sobre la explosión de la embarcación que transportaba combustible. Hecho que dejó varias personas heridas.

"Ante el incendio de una embarcación registrado anoche en el distrito de Punchana, Iquitos, el Seguro Integral de Salud viene cubriendo de manera integral la atención de tres personas heridas y brinda acompañamiento a sus familias en el Hospital Regional de Loreto", escribieron en su comunicado.

Hermanos se encuentran desaparecidos

Cabe mencionar que, la tragedia tiene como protagonistas a los hermanos Francisco Silva Saavedra (48) y Alex Silva Saavedra (54), quienes se encuentran desaparecidos luego de haberse arrojado al agua en un desesperado intento por escapar de las fuertes llamas. Hasta el momento, su paradero sigue siendo un misterio.

Al respecto, se conoció que los familiares de los desaparecidos han optado por no recibir apoyo de la prensa, señalando que asumirán la búsqueda con sus propios medios.

En conclusión, se conoció que las autoridades correspondientes vienen realizando las diligencias necesarias para determinar la causa de la explosión de una embarcación que en Punchana, Iquitos, la cual dejó varias personas heridas.