Accidente en Javier Prado: Conductor en presunto estado de ebriedad atropelló a joven en San Isidro

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de que la delincuencia, el sicariato y la extorsión cobran vidas casi a diario en todo el Perú, la causa principal de fallecimiento continúa siendo los accidentes de tránsito. Esta vez, un transeúnte estuvo cerca de morir luego de ser arrollado por un auto fuera de control que subió a la berma central de la avenida Javier Prado.

Joven de 21 años es atropellado en la avenida Javier Prado

Todo transcurría con total normalidad en el cruce de esta principal arteria de San Isidro con Los Ficus donde un transeúnte esperaba el momento preciso para cruzar la pista a salvo. Lamentablemente, este joven nunca espero que un auto negro perdiera el control subiera a la vereda y lo hiciera volar por los aires por varios metros.

El auto particular continuó su recorrido hasta chocas con un árbol. Gracias a las cámaras de seguridad, agentes del serenazgo acudieron de inmediato para socorrer al joven que quedó tendido en el pavimento. Hasta ahí llegó personal del SAMU para estabilizarlo en el lugar y luego trasladarlo a un centro médico cercano.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes procediendo a detener al conductor del vehículo quien se trata de un adulto mayor que se encontraba presuntamente bajo efectos del alcohol.

El responsable de este incidente fue llevado a la comisaría de rigor para someterse a las pericias respectivas de acuerdo a ley. Por su parte, la víctima continúa recuperándose de las heridas ocasionadas por este incidente.

Víctima se encuentra estable

El joven atropellado responde al nombre de Fernando Arturo Guerrero Flores y se encuentra en condición de estable a pesar del violento golpe sufrido durante este accidente. Además, el chofer fue identificado como José Mercedes Amaya de Dios de 81 años quien se encuentra en calidad de detenido mientras continúen las investigaciones.

Testigos que presenciaron el hecho aseguraron que el chofer bajó de la unidad mareado y tambaleando lo que reforzaría la teoría de que habría estado bajo efectos del alcohol. De momento, la PNP no emitió un comunicado oficial respecto a este tema.

En resumen, un joven de solo 21 años fue arrollado por un vehículo que perdió el control en la avenida Javier Prado. El conductor era un adulto mayor de 81 años que habría manejado en presunto estado de ebriedad y que ahora se encuentra detenido por la PNP.