Comas: Pacientes del Hospital Marino Molina denuncian falta de medicinas y citas médicas

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los asegurados de EsSalud, adscritos al Hospital Marino Molina, denunciaron públicamente la falta de medicamentos y citas en el mencionado nosocomio ubicado en el distrito de Comas. Según precisó uno de los pacientes, su esposa no puede realizar su tratamiento médico debido a esta escasez de medicinas.

Medicamentos agotados en Hospital Marino Molina

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio que, acudió hasta el referido hospital, gran cantidad de asegurados acuden diariamente al centro hospitalario en busca de citas médicas, sin embargo, esto no tiene efecto debido a que no se las brindan. "Los cupos son muy limitados", dijo un paciente.

"La medicina que es para la retención de líquidos no hay. Ya vengo dos veces y no hay, acá tengo la receta que me han marcado que está agotado (...) Me han dicho que lo compre en la calle, yo pensaba conseguirlo acá en el seguro, pero no me ha sido posible porque necesito para que mi esposa se atienda", mencionó uno de los pacientes.

Exitosa pudo mantener diálogo con el señor Francisco Príncipe, asegurado de más de 70 años, quien narró la situación que vive su esposa al no obtener medicinas para llevar su tratamiento. Según detalló, la adulta mayor sufre de retención de líquidos y requiere el medicamento Furosemida de 40 mg.

El señor Francisco mostró ante cámaras la receta en donde personal médico marcó que el medicamento se encuentra agotado en el Hospital Marino Molina. Esto generando una preocupación debido a que es de vital importancia que su esposa siga su tratamiento, por lo que indicó que deberá comprar la medicina en alguna botica. "No me queda de otra porque necesito el medicamento", indicó.

Adultos mayores madrugan, pero no obtienen citas

En otro momento, dos adultos mayores de 72 y 74 años respectivamente, resaltaron otra problemática existente en dicho centro hospitalario. Según precisaron, a pesar de madrugar no logran obtener citas médicas.

"(Para obtener una cita en el seguro ¿cuánto se demoran?) Mucho tiempo, dos veces he venido a sacar cita, mucho me duelen las rodillas, siento un dolor muy feo, pero no hay citas, me han dicho para el 10 de marzo, he venido dos veces y no hay citas", mencionó una paciente.

Para concluir, los pacientes del Hospital Marino Molina en Comas esperan que esta problemática, que aborda la falta de medicamentos y citas, se pueda solucionar para así continuar con sus diversos tratamientos.