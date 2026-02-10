"Los Pulpos": Capturan en Trujillo a quien atentó con un explosivo al bus de Armonía 10 de Walther Lozada

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra la criminalidad organizada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en flagrancia a cuatro miembros de la organización criminal "Los Pulpos", cuando pretendían perpetrar un atentado con artefactos explosivos contra una discoteca ubicada en Trujillo.

De acuerdo con la información brindada por el jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Franco Moreno, los cuatros intervenidos confesaron ser autores directos de diversos atentados hacia establecimientos comerciales, discotecas y unidades de transporte público.

Alias "Gringacho" admitió haber detonado explosivo contra bus de Armonía 10

Fuentes policiales confirmaron la identidad de los detenidos, siendo estos: Miguel Tantaquispe (20), alias "Chucky"; Paulo Horna (18), alias "Gringacho"; Piero Ríos (19), alias "Cabezón"; y José Rojas, (20) alias "Chanchoman".

Todos ellos son sindicados como brazos armados de la organización liderada por el prófugo de la justicia, Johnson Smith Cruz Torres, conocido en el mundo del hampa como "Johnson Pulpo".

Cabe señalar que, la autoridad policial precisó que alias "Gringacho" confesó haber sido quien arrojó una dinamita al bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, hecho delictivo ocurrido el pasado 19 de enero, en los exteriores de la discoteca 'Monasterio'.

Asimismo, el jefe policial detalló, que durante el operativo fueron incautados artefactos explosivos, equipos celulares, vehículos y prendas de vestir que habrían sido usadas para la comisión de los ataques extorsivos.

"En los teléfonos hemos encontrado los números de las víctimas extorsionadas, así como información vinculada a la planificación, coordinación y ejecución de los atentados", resaltó el Gral. Moreno.

Trujillo en estado de emergencia

A través del Decreto Supremo N.º 008-2026-PCM, publicado el 18 de enero último, el Poder Ejecutivo dispuso la prórroga por 60 días calendario del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, región La Libertad, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La Policía Nacional del Perú continúa manteniendo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, quien determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Según la presente resolución, durante la medida de excepción se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Dentro de los cinco días posteriores al término del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), informa al Ministerio del Interior los resultados obtenidos. Dicho informe final es elevado a la Presidencia de la República, Congreso de la República y Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José Jerí, Ernesto Álvarez, titular del Consejo de Ministros, y los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas.